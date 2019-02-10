Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака

Воскресение этой недели готовит множество сюрпризов практически для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Овен

День хорош для любых начинаний. Благоприятно подписывать важные документы, отправляться в поездки. Не исключено, что откроются новые возможности в финансовой сфере.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Телец

Избегайте ненужных трат, не берите и не давайте в долг. На любовном фронте все отлично, в семье царят гармония и взаимопонимание. Успех ожидает тех, кто занимается творчеством.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Близнецы

Хорошая новость или выгодное предложение принесут значительную прибыль. Не исключено, что представительницы прекрасного пола получат подарок от мужа или близкого друга. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Рак

Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Лев

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем. Полезны физические нагрузки. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных делах. Хорошо заключать браки, веселиться, путешествовать. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Дева

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно сбываются. Бездна, пропасть, овраг во сне – неприятность от женщины.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Весы

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Скорпион

Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Стрелец

День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения браков, сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам достичь своей цели.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Козерог

Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Однако планеты советуют вам определить цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с коллегами: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Водолей

Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте – сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Гороскоп на 10 февраля 2019 Рыбы

Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле окажется сложным. Постарайтесь избежать скопления народа, участия в коллективных мероприятиях, иначе вам не уйти от ненужных споров и конфликтов.