Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 11 февраля 2019 Овен
На работе может мешать излишняя эмоциональность. Постарайтесь контролировать чувства и не слишком откровенничать с коллегами. Вечер идеален для встреч с друзьями.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Телец
Напряженный, двойственный день. Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День подходит для занятий спортом и любой физической работы.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Близнецы
День благоприятный для укрепления собственных позиций. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской внешней холодности, может помешать достижению цели. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Рак
Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Лев
Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких Львов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации поможет добиться успеха.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Дева
Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху. Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы – оно не беспредельно.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Весы
Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию – встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Не позволяйте мнительности или обидчивости осложнить ваши отношения с близким человеком.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Скорпион
Женщинам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Стрелец
Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет ваш авторитет. Будьте внимательны при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Козерог
Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны – только вы сами сможете помочь себе.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Водолей
Сегодня нужно привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, быть более открытым в проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная ситуация или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Не исключено, что вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к душевным переживаниям партнера.
Гороскоп на 11 февраля 2019 Рыбы
Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний – скорее всего вы не сможете их исполнить.