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Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2019: все знаки Зодиака
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сегодня, 11 февраля, день весьма хороший для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Овен

На работе может мешать излишняя эмоциональность. Постарайтесь контролировать чувства и не слишком откровенничать с коллегами. Вечер идеален для встреч с друзьями.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Телец

Напряженный, двойственный день. Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День подходит для занятий спортом и любой физической работы.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Близнецы

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской внешней холодности, может помешать достижению цели. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Рак

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Лев

Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких Львов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации поможет добиться успеха.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Дева

Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху. Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы – оно не беспредельно.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Весы

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию – встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Не позволяйте мнительности или обидчивости осложнить ваши отношения с близким человеком.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Скорпион

Женщинам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Стрелец

Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет ваш авторитет. Будьте внимательны при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Козерог

Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны – только вы сами сможете помочь себе.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Водолей

Сегодня нужно привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, быть более открытым в проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная ситуация или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Не исключено, что вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к душевным переживаниям партнера.

Гороскоп на 11 февраля 2019 Рыбы

Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний – скорее всего вы не сможете их исполнить.

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