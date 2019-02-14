Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп подскажет, где вам могут встретиться преграды и, наоборот, в чем вы будете лучшей в этот день.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Овен

Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, длительных прогулок, путешествий. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или выгодной покупкой. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит ваши силы.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Телец

День пробуждения внутренних сил. Вероятно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки. Для женщин велика возможность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, однако постарайтесь не относиться к любовным приключениям как к продолжению своих деловых планов. Мужчинам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Вероятно, это негативно скажется на вашем здоровье.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Близнецы

Благоприятный день. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Рак

Благоприятный день для начала любого важного дела или изменения служебного положения. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Лев

Деловая активность и потрясающая работоспособность должны принести ожидаемые результаты, однако ваш жизненный потенциал находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют рисковать или заниматься покупками. Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам, если не торопить события и приступить к реализации замыслов с присущей вам обстоятельностью и деловитостью. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Дева

Активный, творческий день. Постепенно возрастают духовные, творческие и сексуальные возможности. Улучшатся супружеские отношения. День благоприятный для планирования, социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансовых поступлений. Ваши порядочность и работоспособность принесут удачу: впереди творческие, личные или деловые победы.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Весы

Период активной борьбы и противостояния. Сегодня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам, покупкам. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми и партнерами по работе. Упрямо, никуда не сворачивая и не обращая внимания на возможные осложнения и разочарования, идите к намеченной цели. Ваше упорство и исключительная работоспособность принесут свои плоды.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Скорпион

Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем Скорпионам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте. Сон бывает справедлив и скоро исполнится. Грибы во сне: для женщин – к беременности, для мужчин – к болезни.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Стрелец

Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Весьма вероятно, что одиноких Стрельцов ждет новое кратковременное увлечение.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Козерог

Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Водолей

День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые смелые мечты в отношении особы противоположного пола.

Гороскоп на 14 февраля 2019 Рыбы

Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Сон исполнится в тот же день.