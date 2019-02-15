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Пятница, 15.02.2019
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Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2019: все знаки Зодиака
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

15 февраля - хорошее время для восстановления сил, борьбы с негативом и преобразований.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Овен

Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Телец

Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Не исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Возможно, сегодня ваша личная жизнь отразится на профессиональной деятельности, что повлечет за собой определенные перемены в ваших отношениях с партнером.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Близнецы

Этот день обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Рак

День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением. Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий успеха в карьере. Вероятно новое знакомство или какое-то известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется принимать серьезные решения. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Лев

Очень напряженный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Женщинам-Львам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа, однако стремление доминировать и некоторая легкомысленность приведут к слезам и разочарованиям. Мужчин может подвести излишняя недоверчивость или упрямство.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Дева

Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Большинство Дев будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Весы

Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству. Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем вас ждет успех.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Скорпион

День покаяния, прощения обид, очищения огнем. Вероятно, многие Скорпионы почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом возьмутся за все дела сразу. Умение найти верное решение проблем и упорство в достижении цели принесут успех. Звезды настолько благосклонны к вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. Благоприятный день для физических нагрузок, зачатия, лечения.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Стрелец

Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен в личной жизни. Однако существует опасность для здоровья. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Козерог

Этот день сулит знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет заметно укрепится.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Водолей

В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Не исключено, что вам предстоит изменение общественного или служебного положения. Сны следует истолковывать наоборот.

Гороскоп на 15 февраля 2019 Рыбы

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Однако звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой ездой. Беспокойный образ жизни, вероятные проблемы, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.

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