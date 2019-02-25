Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2019: все знаки Зодиака

День создания индивидуальной творческой программы. Сегодняшние мысли и желания имеют все шансы воплотиться в реальности, так что мечтайте на здоровье!

Гороскоп на 25 февраля 2019 Овен

С помощью друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, которые помогут вам найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать: добиться успеха будет не так просто.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Телец

У вас завидная уверенность в собственных силах – вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшее время.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Близнецы

Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Рак

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребует от вас большой собранности. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует торопить события или прерывать дипломатические отношения – пустите все на самотек, интуиция подскажет нужное решение. Противопоказана животная пища. Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Приснившийся сон истолковывайте наоборот.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Лев

Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде. Сон исполнится через четыре дня.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Дева

Активный, творческий день, связанный с получением космической энергии. Не исключены неожиданные повороты судьбы. Сегодня женщинам-Девам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин-Дев ждет интересное предложение, что заставит проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Весы

День обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных покровителей или партнеров.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Скорпион

Вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве. Вероятно, скоро вам придется пересмотреть планы или изменить тактику действий.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Стрелец

Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятно любовное приключение или очень радостная встреча. День благоприятный для приобретений: можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Козерог

День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Благоприятны деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Водолей

Благоприятный день для людей, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

Гороскоп на 25 февраля 2019 Рыбы

День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления, устройства личной жизни. Ваши обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события – ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.