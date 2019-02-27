Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2019: все знаки Зодиака

27 февраля - день, когда стоит прислушиваться к сердцу.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Овен

Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Телец

День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Близнецы

День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Рак

Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями либо колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Лев

В этот день вам скорее всего посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры. В общении доверьтесь интуиции – ваши суждения будут верными, своевременными и точными. Хороший день для лечения или профилактических процедур.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Дева

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Девам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Звезды предсказывают рост популярности и авторитета мужчин-Дев. Их мнение не останется без внимания той, кто хочет его узнать. Умение найти ключ к женскому сердцу и душевная щедрость, вплоть до самоотречения, принесут успех в любовных делах.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Весы

День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы, восстанавливаются стабильность и душевное равновесие. Звезды рекомендуют трезво оценить достоинства партнеров и не принимать миражи за действительность. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Скорпион

День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, посещения храма. Вероятны неожиданные трудности в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Не старайтесь действовать напролом – вероятно, задуманное можно осуществить с помощью других людей или иной тактики. Не погружайтесь в повседневные мелочи, иначе за деревьями не заметите леса.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Стрелец

День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события – все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Козерог

День благоприятен для получения знаний, сосредоточения на нравственных проблемах, общения. Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртных напитков. Поберегите себя сегодня.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Водолей

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Водолеев. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Гороскоп на 27 февраля 2019 Рыбы

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Именно сегодня может случиться некое событие, которое серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы.