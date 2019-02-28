Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2019: все знаки Зодиака

Сегодняшний день будет успешным для работы с недвижимостью.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Овен

День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и идей.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Телец

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит вам особую радость.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Близнецы

Этот день посвятите личным делам, благоустройству жилища. Звезды советуют взвесить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами – вы все равно не успеете переделать все дела на свете. Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание. Исключите неумеренность в еде и употребление алкогольных напитков. Трава, спутанные ветки, моток веревки во сне – сложности и препятствия на пути.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Рак

Благоприятный день, особенно для мужчин-Раков. Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новое романтическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими. Грязь на одежде во сне или наяву – дурной знак.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Лев

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Дева

Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-Дев о возможных финансовых потерях. Женщин-Дев ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Весы

Напряженный день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести конец этого дня на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны. Кладбище во сне – к долгой и отчаянной борьбе с нуждой.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Скорпион

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Стрелец

Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Козерог

День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки. Сны справедливы, ожидайте исполнения.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Водолей

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не принимайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается вам навредить. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

Гороскоп на 28 февраля 2019 Рыбы

Сегодня нужно быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.