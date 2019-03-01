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Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Чтобы иметь успех в делах, придется превозмочь лень, инерцию, соблазн полностью погрузиться в переживания или фантазии.

Гороскоп на 1 марта 2019 Овен

В последнее время вы просто-напросто показали себя баловнем Судьбы. Наступил момент поделиться своей удачей с другими, поэтому проявите внимание и участие в жизни близких вам людей. У вас появится неплохая возможность не проявляя больших усилий изменить чью-то жизнь в лучшую сторону.

Гороскоп на 1 марта 2019 Телец

Сегодня алкоголь очень опасен для вас, как и любые химические вещества, краски. Даже косметика может действовать на вас по-особенному. В еде тоже следует соблюдать ограничения. Могут навредить деликатесы, тяжелая пища.

Гороскоп на 1 марта 2019 Близнецы

Сегодня вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для вас разрушительным: возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение. Тяжелые испытания или неожиданные препятствия могут сбить вас с выбранного пути. В час вероятного испытания не отказывайтесь от дружеской поддержки.

Гороскоп на 1 марта 2019 Рак

Не стоит назначать на этот день любовных встреч и свиданий и тем более на них ходить. Звезды предостерегают вас о том, что намерения партнера могут быть не настолько честны, как ваши собственные. Не заводите серьезных разговоров, поскольку велика вероятность, что в порыве увлечения они могут перерасти в конфликтную ситуацию.

Гороскоп на 1 марта 2019 Лев

День благоприятствует семейным отношениям. Львы могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Гороскоп на 1 марта 2019 Дева

Прекрасный день для продвижения по службе или решения ваших материальных проблем. Денежные поступления или известие о повышении не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у Дев творческих профессий. Проявите свойственные вам практический подход к любому делу, расчет и предусмотрительность, и ваши начинания принесут реальные плоды. Дело, начатое в этот день, успешно завершится. Возможны проблемы с родственниками. Не исключено, что к вам обратятся за советом или помощью.

Гороскоп на 1 марта 2019 Весы

Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станут залогом будущих успехов.

Гороскоп на 1 марта 2019 Скорпион

Не самое приятное время для того, чтобы заниматься какими-либо новыми проектами. Постарайтесь не принимать участия в многолюдных и активных мероприятиях. Велика вероятность, что вы можете оказаться в двусмысленном положении из-за собственных желаний. Большую часть времени лучше провести уединенно.

Гороскоп на 1 марта 2019 Стрелец

День благоприятствует семейным отношениям. Стрельцы могут почувствовать себя нужными, востребован­ными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Гороскоп на 1 марта 2019 Козерог

Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создадут полосу отчуждения в отношениях мужчин-Козерогов со своими спутницами. Общение с детьми или близкими родственниками принесет женщинам-Козерогам успокоение и радость.

Гороскоп на 1 марта 2019 Водолей

Хороший день, чтобы попытаться вывести на серьезный разговор близкого человека. Если в последнее время вы начали замечать, что поведение вашей второй половинки оставляет желать лучшего, то самое время задуматься о том, как можно все изменить. Не бойтесь грубых слов и жестких выражений. Возможно лишь они помогут повлиять на ситуацию.

Гороскоп на 1 марта 2019 Рыбы

Творческим людям этот день предоставит немало шан­сов отличиться. Правда, премии, награды и прочие лавры сейчас маловероятны, зато вы будете на подъеме, сумеете создать нечто в самом деле серьезное: написать роман, картину, раз­работать проект и так далее. Трудитесь в тишине и спокойствии: очень скоро все это принесет прекрасные дивиденды.

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