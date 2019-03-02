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Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Хороший день для того, чтобы отправиться в гости и провести время в приятной компании.

Гороскоп на 2 марта 2019 Овен

Способность целиком отдавать себя работе поможет справиться с некоторой эмоциональной неустойчивостью. Постарайтесь избавиться от предвзятого мнения. Звезды советуют проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Гороскоп на 2 марта 2019 Телец

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха у лиц противоположного пола.

Гороскоп на 2 марта 2019 Близнецы

В личной жизни вероятен успех, однако звезды не рекомендуют стремиться выделиться или поставить свое мнение выше мнения партнера. Склонность к порядку, доходящая порой до педантизма, может осложнить отношения с близкими.

Гороскоп на 2 марта 2019 Рак

Хороший день для ведения деловых переговоров, подписания договоров и контрактов. Знакомства, заведенные в этот день, могут весьма пригодиться. Благоприятно посетить парикмахера или визажиста, купить себе что-нибудь из одежды.

Гороскоп на 2 марта 2019 Лев

Вы будете особенно рассудительны, старайтесь использовать это для принятия важных решений. Сегодня — день накопления полезной информации. Можно начинать практики по омоложению, начинать серию масок для лица. Не стоит вступать в конфликты, сплетничать или проявлять эгоизм, чтобы не усложнять кармическую ситуацию.

Гороскоп на 2 марта 2019 Дева

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня хорошо молиться о помощи. Нужно беречь уши, их нельзя сегодня прокалывать. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить. Обострится интуиция, возможны вещие сны. Нужно носить яркую одежду и не предаваться унынию.

Гороскоп на 2 марта 2019 Весы

Все негативные ситуации рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы. В этот день нужно быть аккуратными со спиртным и рыбными блюдами. Возможно отравление. Возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.

Гороскоп на 2 марта 2019 Скорпион

Соблюдайте правила хорошего тона, будьте разборчивы в словах, средствах, отношениях. Будут происходить кармические закладки. Ваши промахи, ошибки, проявление негативных эмоций будут иметь свое отражение в ближайшем будущем.

Гороскоп на 2 марта 2019 Стрелец

Рекомендуются все практики для очищения организма. Вероятность вещих снов. Хорошо проводить и духовное очищение. Раздайте по возможности долги. Постарайтесь избавиться от людей, которые вам мешают. Прислушайтесь к интуиции, определите, кто ваш тайный враг и оставьте этого человека. Нежелателен поход в парикмахерскую.

Гороскоп на 2 марта 2019 Козерог

Звезды сулят женщинам-Козерогам успех в поиске дополнительных источников дохода или переход к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Козерогов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.

Гороскоп на 2 марта 2019 Водолей

Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлении и укреплении старых связей или оказании помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Гороскоп на 2 марта 2019 Рыбы

Не исключено, что сегодня вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

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