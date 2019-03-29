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Гороскоп на сегодня, 29 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2019: все знаки Зодиака
08:54 Сегодня Телеграф pixabay.com

День плодотворный для активного отдыха и работы, если прислушаться к сказанному.

Гороскоп на 29 марта 2019 Овен

Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого никак не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха – ваше близкое и дальнее окружение.

Гороскоп на 29 марта 2019 Телец

Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.

Гороскоп на 29 марта 2019 Близнецы

Вероятно, домашние хлопоты или проблемы личного характера сегодня по-прежнему будут занимать все ваше время. Обдуманные действия, взвешенные поступки помогут благополучно разрешить все проблемы. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Плохое известие может довести напряжение до предела. Вторая половина дня благоприятна для общения, для развлечений и новых знакомств, для интимных отношений.

Гороскоп на 29 марта 2019 Рак

Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых вы сможете найти выход из затруднительной ситуации. Будьте осторожны в играх с крупными домашними животными.

Гороскоп на 29 марта 2019 Лев

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Новые дела будут успешными, однако нерешительность или вмешательство постороннего могут негативно сказаться на результате. Вероятны романтическая встреча с давней симпатией или интимные отношения с близким человеком, которые надолго останутся в памяти.

Гороскоп на 29 марта 2019 Дева

Благоприятный день для коммерческих операций, деловой активности, творческих исканий, любви и семейных отношений. Приготовьтесь к серьезным переменам в жизни. Не упустите свой шанс – попробуйте осуществить давние желания.

Гороскоп на 29 марта 2019 Весы

Большинство ваших как личных, так и общественных дел будет связано с финансами, с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества. Этот день благоприятный для приобретений, покупок, коммерческих операций.

Гороскоп на 29 марта 2019 Скорпион

День благоприятен для начала любого важного дела, использования и переработки информации. Рационально используя свои силу и энергию, вы сможете изменить к лучшему свой авторитет или улучшить финансовое положение.

Гороскоп на 29 марта 2019 Стрелец

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или активный отдых среди единомышленников. Женщины-Стрельцы смогут блеснуть в обществе, продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Мужчинам-Стрельцам звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Гороскоп на 29 марта 2019 Козерог

Первая половина дня окажется благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Однако следует соблюдать осмотрительность и не допускать расточительства – вероятен обман. Во второй половине дня возможны неприятности, которые отнимут у вас много сил или основательно испортят настроение.

Гороскоп на 29 марта 2019 Водолей

Звезды вновь берут вас под свое покровительство. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в личных отношениях или удачу в коммерческих делах. Поддержка влиятельных особ или партнеров поднимет вас на ступеньку по служебной лестнице или принесет финансовую прибыль. Не исключена возможность выигрыша или подарка от близкого человека.

Гороскоп на 29 марта 2019 Рыбы

Проявите решительность и предприимчивость в достижении цели. Ищите нестандартные пути решения проблем. Любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятны романтическое приключение или очень радостная встреча. Не упустите свой шанс.

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