Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака

День благоприятен для обращений к начальству, в правительственные учреждения, общественные и правовые организации.

Гороскоп на 30 марта 2019 Овен

Удача на вашей стороне, так что можете смело пускаться в любые предприятия, не боясь подвергнуться необоснованному риску. Никаких серьезных неприятностей на вашу голову в этот день не предвидится. Любые начинания принесут успех и заслуженные похвалы. Вечером не стоит сидеть дома. Выберитесь с друзьями в кафе или, к примеру, кино.

Гороскоп на 30 марта 2019 Телец

Сегодня многие вещи будут покрыты для вас завесой тайны, которую вам захочется раскрыть. Даже если вам покажется, что вы уже добрались до истины, вовсе не значит, что это так и есть.

Гороскоп на 30 марта 2019 Близнецы

Поспешность или недипломатичность при обращении в правительственные учреждения, общественные организации или к начальству может отрицательно сказаться на продвижении к цели. Будьте внимательны в коммерческих операциях, при работе с документами и ценными бумагами.

Гороскоп на 30 марта 2019 Рак

Как долго вы готовы ждать каких-либо перемен в собственной жизни? Звезды советуют вам не сидеть на месте и приниматься за дело, если вы действительно серьезно настроены что-либо изменить. Судьба может предоставить лишь возможность, все остальное останется за вами. В трудную минуту обратитесь за советом к близкому родному человеку.

Гороскоп на 30 марта 2019 Лев

День идеально подходит для активных действий и решительных шагов в бизнесе. Но первую половину дня лучше посвятить спокойному завершению планирования и организации. Что же касается второй половины, то она предназначена для активных начинаний и внедрения всех запланированных проектов в жизнь.

Гороскоп на 30 марта 2019 Дева

Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Ваша напористость и деловая активность поможет преодолеть препятствия и приведет к высоким результатам. Ни в коем случае не отступайте назад и не идите на компромисс. Хороший день для путешествий и прогулок.

Гороскоп на 30 марта 2019 Весы

Хорошее время для того, чтобы вплотную заняться собственной личной жизнью. В этот день у вас хватит смелости осуществить свои старые желания, так что действуйте! Звезды на вашей стороне, и события обещают складываться в самом благоприятном русле. Вечером не стоит оставаться в одиночестве. Договоритесь с друзьями о вечеринке и повеселитесь.

Гороскоп на 30 марта 2019 Скорпион

День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов - скорее всего, возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях. Исключите рискованные предприятия или беспечность при контактах с крупными домашними животными. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.

Гороскоп на 30 марта 2019 Стрелец

Тот день, когда на первый план выходят не слова и размышления, а непосредственно активные действия. Будете лениться сегодня - упустите хорошую возможность продвинуть свои интересы в коллективе. Правильными окажутся только те решения, которые будут приняты самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Гороскоп на 30 марта 2019 Козерог

День обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше-решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить.

Гороскоп на 30 марта 2019 Водолей

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение планет позволит реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако конечный результат будет зависеть только от вашей напористости и практичности.

Гороскоп на 30 марта 2019 Рыбы

День следует провести очень активно, поскольку у вас появится масса возможностей выразить собственный творческий потенциал. Все ваши усилия принесут свои плоды уже в самое ближайшее время, так что не стоит лениться и постарайтесь выжать из подобного благоприятного стечения обстоятельств как можно больше собственной выгоды.