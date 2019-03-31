Гороскоп на сегодня, 31 марта 2019: все знаки Зодиака

Это будет не очень благоприятный день для решения разных деловых вопросов и встреч.

Гороскоп на 31 марта 2019 Овен

Благоприятный день. Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Материальное положение стабилизируется. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Будьте внимательны к своим любимым. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 31 марта 2019 Телец

Один из чистых дней, отмеченных гармонией и справедливостью. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – вас ждет успех. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит упрочить финансовое положение или создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Скорее всего, вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Сны бывают пророческими и исполняются. Кладбище во сне – к счастью.

Гороскоп на 31 марта 2019 Близнецы

День принесет душевное равновесие и обещает быть благоприятным во многих отношениях. Повышенная работоспособность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты женщинам-Близнецам. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать и мужчинам-Близнецам. Их ждет встреча или известие, которое приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни. Сон исполнится, если снился раньше дважды или многократно.

Гороскоп на 31 марта 2019 Рак

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или настаивать на своем мнении – вероятно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Из-за резкого снижения жизненного потенциала коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования.

Гороскоп на 31 марта 2019 Лев

День получения и преобразования космической энергии. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Не принимайте никаких необдуманных решений. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, однако не стоит менять вид деятельности или работу – данный период этому не благоприятствует. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Гороскоп на 31 марта 2019 Дева

Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация идей и планов предыдущих дней. Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий.

Гороскоп на 31 марта 2019 Весы

Благоприятный день. К Весам творческих профессий придет вдохновение, однако для самореализации необходимы уединение и покровительство высших сил. Для достижения поставленной цели Весам-коммерсантам придется объединить свои силы с новыми партнерами. Государственным служащим сегодня предстоит показать все свои способности и, в зависимости от ситуации, проявить то исполнительность, то твердость. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 31 марта 2019 Скорпион

Напряженный день. Звезды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В личных отношениях отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Планеты покровительствуют смелости.

Гороскоп на 31 марта 2019 Стрелец

Благоприятные тенденции второй половины дня обещают женщинам-Стрельцам романтическое свидание. Мужчин-Стрельцов ждет неприятная встреча или известие, которое приведет к небольшим, но негативным изменениям в личной жизни. Сон исполнится, если снился раньше дважды или многократно. Чулки, обувь во сне – к поездке или болезни.

Гороскоп на 31 марта 2019 Козерог

Двойственный, противоречивый характер первой половины дня обусловит вероятные неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Вторая половина дня благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения.

Гороскоп на 31 марта 2019 Водолей

Для женщин-Водолеев велика вероятность нового знакомства или кратковременных романтических приключений. Мужчинам-Водолеям звезды рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Сон может быть пророческим и исполниться на следующий день. Огород, овощи во сне – исполнение желания.

Гороскоп на 31 марта 2019 Рыбы

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.