Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака

Прекрасный день сегодня, вас ждет повышение или очень приятное знакомство.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Овен

Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Возможно, придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Телец

Жизненный потенциал находится на высоте. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Не идите напролом, и вам представится возможность спокойно довести до конца задуманное дело. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Не исключено, что вторую половину дня придется посвятить проблемам, связанным с близким человеком или детьми. Приснившийся сон истолковывайте наоборот.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Близнецы

Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Близнецов напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней. Прекрасный день для любви и романтических встреч.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Рак

День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей, однако не стоит полностью на них полагаться – не исключены разочарования. Вероятны вещие сны.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Лев

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Дева

День обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни, для решения которых понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Весы

День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством или коллегами. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких – возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Хорошо проявлять щедрость и выполнять просьбы.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Скорпион

Возможно, у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры, однако говорить о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей. Следите за приметами – сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Стрелец

Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности и в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях помогут избежать недоразумений.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Козерог

Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможны успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для Козерогов творческих профессий. Но не доверяйтесь посторонним советам, не идите на поводу эмоций. Проверьте свои идеи логикой, здравым смыслом, интуицией.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Водолей

День пробуждения и преобразования. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты и артистичность. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Рыбы

Возможно, неоправданно усилится ваше самомнение, появятся импульсивность, чрезмерная склонность к риску, под влиянием которых вы можете совершить опрометчивый поступок или принять неверное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на другой день. Случайная травма или болезнь могут помешать выполнению ранее намеченных планов.