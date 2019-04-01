Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
ЦИК озвучила окончательную явку избирателей
ЦИК озвучила окончательную явку избирателей
Выборы президента: в полиции завели 39 уголовных дел
Выборы президента: в полиции завели 39 уголовных дел
В апреле в Украине начинается призыв на срочную службу
В Украине стартует весенний призыв

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Прекрасный день сегодня, вас ждет повышение или очень приятное знакомство.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Овен

Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Возможно, придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Телец

Жизненный потенциал находится на высоте. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Не идите напролом, и вам представится возможность спокойно довести до конца задуманное дело. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Не исключено, что вторую половину дня придется посвятить проблемам, связанным с близким человеком или детьми. Приснившийся сон истолковывайте наоборот.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Близнецы

Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Близнецов напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней. Прекрасный день для любви и романтических встреч. 

Гороскоп на 1 апреля 2019 Рак

День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей, однако не стоит полностью на них полагаться – не исключены разочарования. Вероятны вещие сны.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Лев

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Дева

День обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни, для решения которых понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Весы

День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством или коллегами. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких – возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Хорошо проявлять щедрость и выполнять просьбы.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Скорпион

Возможно, у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры, однако говорить о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей. Следите за приметами – сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Стрелец

Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности и в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях помогут избежать недоразумений.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Козерог

Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможны успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для Козерогов творческих профессий. Но не доверяйтесь посторонним советам, не идите на поводу эмоций. Проверьте свои идеи логикой, здравым смыслом, интуицией.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Водолей

День пробуждения и преобразования. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты и артистичность. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом.

Гороскоп на 1 апреля 2019 Рыбы

Возможно, неоправданно усилится ваше самомнение, появятся импульсивность, чрезмерная склонность к риску, под влиянием которых вы можете совершить опрометчивый поступок или принять неверное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на другой день. Случайная травма или болезнь могут помешать выполнению ранее намеченных планов.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.04 - 07.04)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.04 - 07.04.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, 1 апреля, Гороскоп на 1 апреля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Гвоздика (Видео)
02 Национальный экзит-пол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур
03 Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
04 Окончательный Национальный экзит-пол: кто выходит во второй тур
05 Выборы 2019: ЦИК начала оглашать результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы президента: стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси
Стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси
В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли на выборы
В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли на выборы
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
Причины, по которым стоит полюбить острую пищу
Причины, по которым стоит полюбить острую пищу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь