Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019 года, предусматривает день удачный для разрешения финансовых вопросов.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Овен

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Старайтесь проявлять мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Телец

Опасный и тяжелый день в плане здоровья. День символизирует трансформацию половой энергии, поэтому сексуальная активность заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей заботы и нежности. Полезно находиться около воды, принять ванну, сходить в бассейн, баню.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Близнецы

Этот гармоничный день откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Рак

День несет двойственную характеристику. В первой половине дня ни в коем случае не делайте никаких капиталовложений – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Во второй половине дня существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Лев

Не исключены повороты судьбы, которые заставят вас проявить максимальную активность и быстроту реакции на меняющуюся ситуацию. Планы и намеченные дела скорее всего не принесут желаемых результатов. Благоприятны покупки, кроме приобретения ткани и изделий из драгоценных металлов. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола – вероятные проблемы будут связаны именно с ними.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Дева

День связан с усвоением космической энергии, отдыхом, обретением душевного равновесия. Усиливаются аура, жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятны общение, встречи, творческие искания, интимные отношения. Вероятны бытовые хлопоты.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Весы

Не исключено, что мужчин-Весов ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде и употреблении спиртных напитков. Женщин-Весов закружат домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней. Общение с детьми доставит вам особую радость.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Скорпион

День покаяния, отпущения грехов, нравственного очищения. Исключите всякую агрессию, недоброжелательство, стремление доминировать – дайте проявить окружающим свои лучшие качества. Нельзя ссориться, плакать, отказывать в просьбах. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Стрелец

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Вероятно отравление. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Козерог

День преобразования космических энергий. Несет разочарования и неожиданные повороты судьбы. Вероятно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли, дела, связанные с поездкой, сорвутся. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Водолей

День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам бодрости и оптимизма.

Гороскоп на 3 апреля 2019 Рыбы

В первой половине дня вас ожидает успех, вот только не беритесь за дела, в которых слабо разбираетесь. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Во второй половине дня излишняя самоуверенность может привести к проблемам, травмам или болезни. Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей. В результате у вас возрастет жизненный и творческий потенциал, усилятся магнетизм и обаяние.