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Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019 года, предусматривает день, который имеет все шансы получить немалые обороты.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Овен

Неблагоприятный день – день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Телец

Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в творчестве, в работе вас ждет успех. А вот в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Близнецы

День может оказаться противоречивым. В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается регресс. Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены на провал. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности – вероятны ссоры вплоть до полного разрыва отношений. Сон может оказаться вещим и исполниться через четыре дня.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Рак

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Остерегайтесь романтических приключений – они могут иметь нежелательные последствия. Не следует идти на поводу своих страстей. Избегайте резких высказываний или разговора в повышенных тонах, иначе ситуация обострится до предела. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную агрессию.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Лев

Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Правда, эти меры не слишком одобрит ваше окружение, но пусть вас это не останавливает – доверьтесь интуиции.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Дева

Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Весы

Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Дев. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Девам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Скорпион

Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Стрелец

Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня – обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Козерог

Крайне неблагоприятный день. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по данным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут отличаться непредсказуемостью. Возможны конфликты из-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Водолей

День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Сон исполнится, если снился раньше дважды.

Гороскоп на 4 апреля 2019 Рыбы

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.

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