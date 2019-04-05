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Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Хороший день для всех дел, направленных на укрепление материального благосостояния.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Овен

Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Телец

Сегодня Тельцы могут отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные усилия добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. Опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Близнецы

Сегодня вы сможете быстро находить общий язык с окружающими, включая несговорчивых коллег и милых, но совершенно неорганизованных домочадцев. Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инвестиций или распределения прибыли.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Рак

Не исключено, что сегодня вы получите значительную сумму, скорее всего, как оплату ваших новаторских достижений. Сейчас у вас должно быть достаточно и денег, и сил, чтобы воплотить в жизнь свои представления об удобном жилье. Можно начинать преобразования в собственном жилище и в семье. Запланируйте на это время начало ремонта — не только косметического, но и капитального.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Лев

День располагает к поиску новой информации. Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на новые мысли, нестандартные, но очень интересные идеи. Внимательно относитесь к любой поступающей информации. Инвестиции могут быть прибыльными.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Дева

Благодаря событиям этого дня, вы посмотрите на себя уже совсем другими глазами, узнаете, насколько сильно способны любить и насколько глубоко можете переживать. Ваши чувства, гармонично выраженные и открытые, могут помочь достичь вам взаимопонимания с самым близким человеком. А признание своей вины разрушит преграды в отношениях с теми, с кем вы долго были в ссоре. Рекомендуется посещение храма.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Весы

Этот день подходит для продолжения дел, начатых вчера. Возникнет импульс приступать к реализации новых идей. Актуально повышение профессионального уровня, поиск курсов или семинаров, полезных для трудовой деятельности. Хорошо обсуждать свои проекты со знающими людьми, консультироваться у специалистов, искать нужную информацию.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Скорпион

Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Стрелец

Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Лекарства также могут быть опасными, если не соблюдать дозировку. Вероятна ссора с близкими: вы поймете, что идеализировали их. Не следует много есть. По возможности сведите к минимуму употребление алкоголя. Избегайте импульсивных решений.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Козерог

Не исключено, что у Козерогов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. Постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в бюджете и документации.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Водолей

Сегодня вам вряд ли удастся реально оценить ситуацию и вероятные перспективные предложения — вы склонны к преувеличению. У учеников могут сложиться не лучшим образом отношения с учителями и преподавателями. Если вам предлагают новую перспективную работу, постарайтесь не принимать окончательного решения именно сегодня. Соблюдайте субординацию.

Гороскоп на 5 апреля 2019 Рыбы

Многие Рыбы отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых. Кроме того, вам предстоят неизбежные расходы, которые тоже вызовут неудовольствие окружающих. Неурядицы в семье вовсе не означают, что вы должны руководствоваться в своих поступках их мнением. Будьте решительны и настойчивы.

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