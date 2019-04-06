Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака

Не тратьте сегодня свои силы на то, что по вашему мнению не имеет смысла.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Овен

Благодаря вашей целеустремленности, помноженной на трудолюбие, честолюбивые замыслы обретут под собой твердую почву. Ваши финансы на этот раз в полном порядке, настало время заняться благотворительностью. Как это ни парадоксально, выгода будет сопутствовать вам на путях милосердия и альтруизма. Торопитесь упрочить свое положение в первой половине дня.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Телец

В профессиональном отношении вы можете серьезно продвинуться вперед. Ваши компетентность, эрудиция в смежных с профессией областях наилучшим образом раскроются на работе. Сегодня оптимальный стиль поведения - компромисс, разумные уступки очень помогут делу.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Близнецы

День символизирует прибыль, доходы. Для вас наступило время смелых и решительных действий. Вы накопили большой потенциал, возможен профессиональный рост. В семьях Близнецов вероятно пополнение. Есть смысл интенсивно потрудиться.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рак

Наступил период для осуществления крупных перемен в вашей жизни, для изменения профессиональной ориентации. Возможности, которые предстанут перед вами, так неожиданны, что способны обескуражить. Разберитесь в собственных желаниях. Чего же вам на самом деле не хватает?

Гороскоп на 6 апреля 2019 Лев

Ваше служебное положение прочное, возможен даже определенный рост. Вы узнаете, что такое настоящая любовь (замужних дам может приятно удивить супруг). Не стоит афишировать на работе личную жизнь, это может не понравиться начальству и задеть ваш авторитет.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Дева

Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно. Вы приближаетесь к одному из самых счастливых периодов своей жизни. Наберитесь терпения - ждать осталось недолго.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Весы

День символизирует дружбу и успешное сотрудничество. Ваши надежды осуществятся благодаря помощи друзей. Работать в сотрудничестве с другими для вас сейчас наиболее выгодно. Остерегайтесь переоценки своих сил и возможностей, это может поставить под угрозу осуществление ваших целей.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Скорпион

Тенденции этого дня способствуют упрочению вашего социального положения и материального благополучия. Не раздражайте излишней самоуверенностью своих оппонентов: их немало, хорошо, если не станет больше. Проявите присущий вам такт, лучше никого не обижать, тем более незаслуженно.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Стрелец

Сегодня перед вами могут открыться новые горизонты, новые необычные перспективы. Это наилучшее время для крупных начинаний, которые откроют совершенно новую страницу в вашей жизни. Чрезмерное честолюбие может серьезно повредить делу. Только благоразумие и сдержанность необходимы в этот промежуток времени.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Козерог

Вероятно, ваши доходы несколько увеличатся, интересно, что это может произойти вовсе не за счет прибавления зарплаты. Скуки и уныния на работе и дома можно с легкостью избежать, если отправиться в поездку. Новые знакомства расширят горизонты и будут приятны.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Водолей

Вероятно, ваши дела будут в порядке. В контактах может быть полное понимание, ваши возможности значительно возрастут практически по всем. Постарайтесь не испортить сложившиеся отношения с коллегами. Пожалуй, сейчас лучше уступить.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Время собирать плоды богатого урожая предыдущей деятельности. Если решили что-то строить - дом, дачу или семью, - делайте это основательно и прочно. Вашему детищу суждена долгая счастливая жизнь. Решительно добиваясь намеченных целей, сохраняйте такт и деликатность, чтобы не вызывать ненужное недовольство окружающих и зависть оппонентов, которые, увы, всегда сопутствуют вам.