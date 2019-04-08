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Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Всех ждут приятные события, незабываемые поездки, интересные встречи, успех и признание.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Овен

Тенденции этого дня стимулируют у Овнов повышенную чувствительность, потребность в психологической регенерации. Полезны водные процедуры. Благоприятны основательность и серьезность в действиях, денежные операции, строительство, творческие планы.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Телец

День тяжелый, может быть столкновение с насилием, захватом, жадностью. Тельцы могут легко ввязаться в авантюру. Нежелательны путешествия и планирование, переписка, контакты, приобретения. Займитесь гимнастикой, уборкой в квартире.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Близнецы

День может продолжить благоприятные тенденции прошедшей недели. Многим Близнецам повезет в личной жизни. Для этого следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, уразумев это, положиться на волю случая.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Рак

Пассивный день. Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Раков. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом. "Семь раз отмерь - один раз отрежь" - кредо этого дня. Не принимайте скоропалительных решений.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Лев

Сегодня удачны собрания, работа в коллективе. Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Устраивайтесь на работу. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг. Нельзя навязывать свою волю.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Дева

День символизирует измену, отказ от прежних идеалов, смену партнеров. Если эта неприятность вас минует, смело заключайте деловые соглашения, подписывайте договоры - это сулит выгоду. Желательно определенную часть доходов отложить на грядущие времена, возможно наступление "черных дней".

Гороскоп на 8 апреля 2019 Весы

В этот день вероятна настоящая атака темной энергии. Сопротивление бесполезно. Наилучшая форма поведения - смирение. Если у вас захотят что-то отнять, отдайте даже больше, чем просят. Не огорчайтесь, скоро все изменится к лучшему.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Скорпион

День может быть достаточно успешным. Семейные отношения многих Скорпионов будут гармоничны и подарят радость. Дети не должны огорчать. Возможно полное взаимопонимание между поколениями. Не навязывайте свою волю кому бы то ни было и не подчиняйтесь чужой. Нельзя давать клятв и брать обязательства. Завершите начатые дела.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Стрелец

Благоприятный день. Многие Стрельцы будут расположены извлекать из всего смысл и практическую пользу. Необходимо поддержать у себя приподнятое настроение. Можно заниматься перепиской и переговорами. Не следует зря рисковать.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Козерог

Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи. Результат работы прямо пропорционален количеству приложенного труда. Надо воздержаться от бурной деятельности, но можно оформлять документы, давать письменные обязательства, обращаться в государственные инстанции, подавать судебные иски.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Водолей

Благоприятный день. Интимные отношения гармоничны, а увлечения успешны. Поддержка может прийти в трудную минуту. Благоприятны работа на земле, строительство дачи. Это доставит вам большое удовольствие. Решайте проблемы взаимоотношений, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Этот день может проверить представителей этого знака на прочность. Как на ладони, раскроется вся жизнь. Можно будет ясно увидеть, что главное в вашей жизни, а что - второстепенное. Не принимайте поспешных решений, не "плюйте в колодец", а измерения проводите не менее семи раз. Только такой стиль поведения убережет вас от совершения опрометчивых действий.

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