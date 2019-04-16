Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака

Сегодня можно и желательно проявлять харизму, пользоваться личным авторитетом и властью.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Овен

У вас есть четкий план — что нужно сделать на работе, как и на что стоит потратить деньги. Не отступайте от этого распорядка. Окружающие питают к вам вполне заслуженное уважение. Гордитесь этим и не сомневайтесь в своем превосходстве, особенно в вопросах, касающихся работы.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Телец

Родственники и близкие друзья сейчас искренне готовы пойти вам навстречу и оказать всемерную поддержку, в том числе и материальную. Сегодня можно обсуждать вопросы, связанные с недвижимостью, крупным вложением денег. Но рассчитывайте в этом только на себя.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Близнецы

Успех ваших финансовых предприятий будет под вопросом. Однако сегодня вам повезет, если вы занимаетесь наследственными вопросами. Будьте особенно внимательны, совершая покупки в магазинах. Вам могут навязать заведомо неудачный, некачественный товар.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Рак

В вопросах карьеры рисковать не следует — вы можете оказаться пешкой в чужих руках. В какой-то момент возникнет необходимость в значительных тратах. Избежать этого не будет никакой возможности, так как дело касается вас лично и членов вашей семьи.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Лев

Вы можете неплохо распорядиться чужими деньгами, отдать долг и остаться в выигрыше. Удачные мысли относительно финансов придут к вам, если вы немного побудете в одиночестве. Во второй половине дня вы можете использовать свою энергию в неверном направлении. Ограничьте общение — ненужные разговоры могут привести к неудачам в делах.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Дева

Мужчин-Дев больше всего будут волновать вопросы карьерного роста. Одни попытаются продвинуться на привычном рабочем месте, другие, особенно те, кто недавно сменил работу, будут стремиться самоутвердиться в новой должности.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Весы

Сейчас для вас крайне важны такие понятия, как чувство долга, ответственность. Если вы замужем или у вас есть мужчина, то у других поклонников просто нет шансов. Сегодня вас настолько будут занимать рабочие и семейные проблемы, что вам будет не до внимания со стороны мужчин.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Скорпион

Вас ждет серьезный успех, о котором можно с гордостью рассказывать. Это событие настолько воодушевит вас, что самочувствие улучшится. Сегодня приятный и очень позитивный день. Общайтесь с друзьями, посещайте выставки, музеи, слушайте музыку — все это зарядит вас энергией, здоровьем и отличным настроением.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Стрелец

Вам стоит расширить круг общения, не сидите дома. Знакомые принесут вам удачу в деньгах, расскажите им о своих проблемах, попросите совета. Профессиональные разбирательства на работе могут негативно повлиять на размер вашей зарплаты. Не берите на себя больше, чем можете выполнить.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Козерог

Личные проблемы будут существенно влиять на ваши рабочие отношения. Но в этом есть и свои плюсы: благодаря помощи друзей в у вас расширится круг знакомых, да и само общение станет более приятным и гармоничным. Главное — необходимо преодолеть искушение слишком активно манипулировать друзьями в собственных интересах.

Гороскоп на 16 апреля 2019 Водолей

Водолеи будут настроены активно, даже агрессивно. Но активность эта может быть непродуктивной, что случается у Водолеев сплошь и рядом. Гороскоп рекомендует сделать так, чтобы ваша бурная деятельность в результате во что-то вылилась. Вечером возможно непонимание и бытовые ссоры с любимым.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Сегодня Рыбам можно решать проблемы, связанные с недвижимостью, — вам повезет как в качестве клиента, так и в роли продавца. Удачный день для покупок и давно запланированных семейных дел. Кроме того, вы сможете по праву занять место руководителя.