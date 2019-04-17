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Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сегодня вы не сможете сосредоточиться и привести мысли в порядок.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Овен

Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно. Вы приближаетесь к одному из самых счастливых периодов своей жизни. Наберитесь терпения - ждать осталось недолго.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Телец

Счастье сопутствует вам в игре, но есть опасность растраты всего выигрыша. Будьте готовы к тому, что в скором времени последуют неблагоприятные события. Не отдавайте все силы новому начинанию, оно не принесет ожидаемого результата. Не поддавайтесь желанию повторить однажды достигнутый успех. День может продолжить благоприятные тенденции прошедшего времени. Многим Тельцам повезет в личной жизни. Для этого следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, уразумев это, положиться на волю случая.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Близнецы

Вас ждут путешествия, поездки с детьми и любимыми. Семейные путешествия порадуют, а переезды принесут новые возможности. Вы можете встретить свою любовь. Ставьте перед собой цели, и они обязательно сбудутся, если не сегодня, то в ближайшем будущем.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Рак

Великолепный день для женщин-Раков. Они могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола. Оттачивайте ваше главное оружие - находчивость и точное попадание в цель.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Лев

Творческие и производственные идеи принесут большую прибыль и успех. На основе прежних заслуг выстройте фундамент нового крупного дела. Планируя новые дела, присмотритесь к тем, кого берете в союзники, - рядом с вами должны быть только серьезные и благожелательные люди.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Дева

Сегодня большое значение могут иметь семейные дела. Именно семья определит ваши планы на будущее. Пришло время для кардинальных изменений в быту. Вкладывайте деньги в недвижимость, строительство.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Весы

Могут улучшиться отношения с родственниками. Отправляйтесь в путешествие все вместе; коллективные поездки должны быть удачными. Воздерживайтесь от споров, поддерживайте своих близких.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Скорпион

Материальное положение улучшится. Будут крупные приобретения. В новом деле возможен подъем, прибавление зарплаты. Прежняя деятельность также принесет немалый доход. Можете реализовать свои желания и приобрести то, о чем вы давно мечтали.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Стрелец

Сегодня вы будете гостеприимными хозяевами, ваш дом станет любимым местом собрания друзей и знакомых, благодаря этому расширятся связи. Самое время решать квартирный вопрос, обустроить жилище.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Козерог

В ваш коллектив могут прийти новые люди. Это подстегнет интерес Козерогов к работе, раскроет многие скрытые грани их характера и деятельности. Надо научиться работать с новыми партнерами. Переложите часть работы на сотрудников, и вы сможете справиться со своими личными проблемами.

Гороскоп на 17 апреля 2019 Водолей

Этот день символизирует перемены. Водолеи могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью. Некоторые Водолеи относятся к браку, как в своего рода возможности повзрослеть и освободиться от родительской опеки. Поймите, что женитьба - не самоцель. Вы должны обрести свою "вторую половину", как бы это банально ни звучало.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Не исключено, что сегодня Рыбам придется больше времени посвящать другим людям и деловым партнерам, детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в семье, общих делах, коллективных мероприятиях. В качестве партнера вам нужно выбрать себе такого человека, у которого схожие с вами интересы.

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