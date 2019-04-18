Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2019 Овен
При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Телец
Тельцы будут сегодня очень мнительны в отношении своего здоровья. Они склонны замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, часто впадая в ипохондрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, не занимайтесь самолечением.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Близнецы
Положение планет неблагоприятно для женщин-Близнецов. Вероятны холодность и безразличие к недостаткам партнера и даже его лжи. В этот день опасны безразличие и лень. Они чреваты ранним старением, появлением морщин, облысением. Преодоление апатии вознаградится энергетическим всплеском, возможностью изменить жизнь к лучшему.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Рак
Не исключено, что сегодня Раки столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными помехами. Преодолевая все эти препятствия, они растеряют много сил, но мало чего добьются. Проявите свою прирожденную практичность в делах. В лучшем случае вас ждет большой успех, накопление богатства, в худшем - борьба с недоброжелателями.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Лев
Начинается новый цикл. И это будет период закладки событий на будущее. Львы окажутся в родной стихии. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реализовать свои идеи и заработать деньги, если вы будете осторожными в выборе партнеров.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Дева
Этот день располагает к романтическим связям, поездкам, путешествиям. Появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки. Не считайте, что кто-то вам что-нибудь должен. Но если вы будете всем бескорыстно рады, то ваша искренняя улыбка будет привлекать к вам множество поклонников.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Весы
Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Скорпион
Положение планет будет побуждать Скорпионов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Стрелец
Консерватизм и энергетический застой Стрельцов может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Козерог
Многим сегодня придется распутывать проблемы прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, исправлять ошибки, чинить поломки - "латать дыры". Простите тех, кто вас обидел. Быть может, и вам долги простят.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Водолей
Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих Водолеев вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.
Гороскоп на 18 апреля 2019 Рыбы
Не исключено предложение о смене работы или направления в деятельности Рыб. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт. Но только действуйте по закону: "Лиха беда начало". А там, увидите, и соратники появятся, и покровители.