Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019 года, предусматривает день, удачный для разговоров, встреч.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Овен

При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Телец

Тельцы будут сегодня очень мнительны в отношении своего здоровья. Они склонны замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, часто впадая в ипохондрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, не занимайтесь самолечением.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Близнецы

Положение планет неблагоприятно для женщин-Близнецов. Вероятны холодность и безразличие к недостаткам партнера и даже его лжи. В этот день опасны безразличие и лень. Они чреваты ранним старением, появлением морщин, облысением. Преодоление апатии вознаградится энергетическим всплеском, возможностью изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Рак

Не исключено, что сегодня Раки столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными помехами. Преодолевая все эти препятствия, они растеряют много сил, но мало чего добьются. Проявите свою прирожденную практичность в делах. В лучшем случае вас ждет большой успех, накопление богатства, в худшем - борьба с недоброжелателями.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Лев

Начинается новый цикл. И это будет период закладки событий на будущее. Львы окажутся в родной стихии. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реализовать свои идеи и заработать деньги, если вы будете осторожными в выборе партнеров.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Дева

Этот день располагает к романтическим связям, поездкам, путешествиям. Появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки. Не считайте, что кто-то вам что-нибудь должен. Но если вы будете всем бескорыстно рады, то ваша искренняя улыбка будет привлекать к вам множество поклонников.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Весы

Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Скорпион

Положение планет будет побуждать Скорпионов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Стрелец

Консерватизм и энергетический застой Стрельцов может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Козерог

Многим сегодня придется распутывать проблемы прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, исправлять ошибки, чинить поломки - "латать дыры". Простите тех, кто вас обидел. Быть может, и вам долги простят.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Водолей

Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих Водолеев вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Рыбы

Не исключено предложение о смене работы или направления в деятельности Рыб. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт. Но только действуйте по закону: "Лиха беда начало". А там, увидите, и соратники появятся, и покровители.