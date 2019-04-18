Скачать
Четверг, 18.04.2019
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
Итоги 17 апреля: Суд над экс-депутатом, морякам в РФ продлили арест и КНДР испытала новое оружие
Итоги 17 апреля: Морякам в РФ продлили арест и КНДР испытала новое оружие
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2019 года, предусматривает день, удачный для разговоров, встреч.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Овен

При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Телец

Тельцы будут сегодня очень мнительны в отношении своего здоровья. Они склонны замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, часто впадая в ипохондрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, не занимайтесь самолечением.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Близнецы

Положение планет неблагоприятно для женщин-Близнецов. Вероятны холодность и безразличие к недостаткам партнера и даже его лжи. В этот день опасны безразличие и лень. Они чреваты ранним старением, появлением морщин, облысением. Преодоление апатии вознаградится энергетическим всплеском, возможностью изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Рак

Не исключено, что сегодня Раки столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными помехами. Преодолевая все эти препятствия, они растеряют много сил, но мало чего добьются. Проявите свою прирожденную практичность в делах. В лучшем случае вас ждет большой успех, накопление богатства, в худшем - борьба с недоброжелателями.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Лев

Начинается новый цикл. И это будет период закладки событий на будущее. Львы окажутся в родной стихии. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реализовать свои идеи и заработать деньги, если вы будете осторожными в выборе партнеров.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Дева

Этот день располагает к романтическим связям, поездкам, путешествиям. Появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки. Не считайте, что кто-то вам что-нибудь должен. Но если вы будете всем бескорыстно рады, то ваша искренняя улыбка будет привлекать к вам множество поклонников.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Весы

Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Скорпион

Положение планет будет побуждать Скорпионов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Стрелец

Консерватизм и энергетический застой Стрельцов может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Козерог

Многим сегодня придется распутывать проблемы прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, исправлять ошибки, чинить поломки - "латать дыры". Простите тех, кто вас обидел. Быть может, и вам долги простят.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Водолей

Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих Водолеев вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

Гороскоп на 18 апреля 2019 Рыбы

Не исключено предложение о смене работы или направления в деятельности Рыб. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт. Но только действуйте по закону: "Лиха беда начало". А там, увидите, и соратники появятся, и покровители.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (15.04 - 21.04.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 18 апреля, 18 апреля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голливудский актер больше никогда не женится
02 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
03 Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить
04 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
05 Тимошенко призывает Зеленского и Порошенко "прекратить политический передоз"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Рецепт дня: смузи из абрикосов с яблоком и апельсином
Рецепт дня: смузи из абрикосов с яблоком и апельсином
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь