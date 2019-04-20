Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2019: все знаки Зодиака

Сегодня, 20 апреля, только обеденное время проходит для переговоров и бесед.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Овен

Сегодня Овны могут блистать в светском обществе, пожинать плоды своих трудов, принимать поздравления и почести. Вам нужно одеваться в дорогие и броские наряды, чтобы быть заметными, хотя вы и скептично относитесь ко всей этой светской мишуре.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Телец

Идей будет море, но будет трудно выбрать из них то, что действительно Тельцам по силам. Вся энергия может уйти на бесплодные начинания. Необходимо обзавестись калькулятором, записной книжкой и ручкой и все время считать, считать, считать... Хорошо, если свое дело вы начнете с кем-то из близких.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Близнецы

Не исключено что даже в дружеских и романтических отношениях Близнецы будут преследовать меркантильный интерес. Проявите искреннюю заинтересованность и участие по отношению к своему окружению, не ждите вознаграждения, и тогда у вас появятся настоящие друзья и возлюбленные.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Рак

Не исключены ошибки, просчеты, необъективное восприятие действительности. Вам нужно больше прислушиваться к интуиции, чем полагаться на расчеты. Действуйте сообща со своими единомышленниками.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Лев

Львы, привыкшие разыгрывать собственные «шахматные комбинации», могут оказаться в зависимом положении, поскольку все их логические умозаключения могут не выдержать конкуренции. Вам придется постоянно менять тактику, если вы захотите подстроиться под обстановку и добиться успеха.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Дева

Вас могут повысить в должности, появятся признание, авторитет и известность. Все это будет в радость, потому что заслуженно. В своих делах вам очень важно выбрать определенное направление и поступательно двигаться вперед, а не метаться из стороны в сторону и, тем более, не пускаться галопом в сомнительные авантюры.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Весы

Этот день может быть ничем не примечательным. Можно будет восстановить силы, спокойно занимаясь повседневными делами. Сегодня вы можете передохнуть. Не поддавайтесь на заманчивые предложения и не идите на поводу у слишком эмоциональных людей.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Скорпион

У многих Скорпионов будут прекрасные возможности наладить свою семейную жизнь, значительно улучшить жилищные условия. Очень важно придерживаться гармонии во взаимоотношениях с партнером, тогда и в доме будет уют и покой.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Стрелец

У Стрельцов появятся связи во влиятельных кругах, что будет очень кстати. Их также ожидают новые знакомства, поездки, так что будет достаточно возможностей проявить себя. Нужно все просчитывать, скрупулезно и дотошно, советоваться, собирать информацию.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Козерог

Внутренняя эмоциональная неустойчивость и неспособность разобраться в своем душевном состоянии могут спровоцировать злоупотребление алкоголем. Алкоголь нежелателен в любом виде. В вашем случае он только усилит депрессивное состояние. Соблюдайте осторожность и при приеме лекарств.

Гороскоп на 20 апреля 2019 Водолей

Вполне вероятны конфликты с партнерами (как личными, так и деловыми), которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел. Рассчитывайте на помощь членов семьи и самых верных друзей, которые окажутся вовлеченными в круг ваших забот.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Звезды могут склонять Рыб к риску. Однако любые авантюры и любовные сумасбродства принесут только разочарования, а то и разрушения. Нежелательно подписывать контракты, договоры и делать крупные покупки. Избегайте любых авантюр и не доверяйте первым попавшимся людям.