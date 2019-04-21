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Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сегодня хороший день для развития партнерских отношений.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Овен

Этот день наложит свой отпечаток на Овнов - не исключены новые знакомства, встречи. Будет честолюбивое стремление к власти и почету. Не стоит злоупотреблять личной властью для привлечения поклонников или влияния на своих избранников.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Телец

Велика вероятность, что причиной возникновения непонимания и конфликтов с окружающими является ваша невнимательность к их интересам. Постарайтесь не допускать в будущем того, чтобы ваши поступки негативным образом влияли на чужую деятельность. Жить станет гораздо проще, если вы научитесь идти на компромиссы и сдерживать эмоции.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Близнецы

Сегодня Вы увидите один предмет, о котором так давно мечтали. Но после того, как Вы узнаете его цену, Вы разочарованно признаете, что не можете себе его позволить. Ваш партнер, осознав, что это Ваша мечта, пообещает подарить Вам эту вещь, как только получит свою следующую зарплату.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Рак

Этот день не благоприятствует дальним путешествиям. Раки будут нуждаться в спокойном отдыхе, в занятиях по душе. Всю свою любовную и сексуальную жизнь вы сумеете окружить прочным покровом тайны. Вы не должны прятать своего избранника от самых близких людей. Его отношение к вашим родителям может оказаться решающим для ваших отношений.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Лев

Не стоит слишком много внимания уделять потребностям и желанием окружающих. Во всех своих поступках и решениях в этот день следует руководствоваться в первую очередь собственной выгодой. В противном случае вы можете упустить прекрасную возможность добиться ожидаемого результата в своей деятельности.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Дева

Сегодня Вы будете очень категорично себя вести по отношению к Вашему партнеру. Все, что он предложит Вам, Вы отвергнете, ссылаясь на то, что он скучный, надоедливый и неинтересный партнер. Вы можете сильно обидеть его и даже не заметить этого. Не исключено, что он может начать искать кого-то на замену Вам.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Весы

Весам, не привыкшим плясать под чужую дудку, придется принимать чужие правила игры. Это может привести к нервному напряжению. Если вы сумеете склонить свою голову перед чужими авторитетами и, засучив рукава, поработаете на общее дело, то сможете вынести для себя очень много полезного опыта, который поможет вам укрепить собственные позиции.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Скорпион

Не стоит прилагать слишком много усилий, чтобы впечатлить какого-то конкретного человека. Велика вероятность, что в настоящее время ваши жизненные приоритеты расставлены несколько неправильно, что периодически сказывается на отношениях с окружающими. Задумайтесь, может пора что-то изменить?

Гороскоп на 21 апреля 2019 Стрелец

Сегодня Вам придется сказать "нет" долгожданной поездке. Причиной этому станет неожиданно появившийся проект. Вы проведете этот день, работая над проектом, выполняя свой профессиональный долг. Вечером Вы сможете поехать к друзьям, но Ваше настроение уже будет испорчено.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Козерог

Сегодня высок риск техногенных аварий. Большая ответственность может лечь на плечи Козерогов-руководителей. Вам придется контролировать свое поведение, нести ответственность за тех, кто рядом.

Гороскоп на 21 апреля 2019 Водолей

Не самое подходящее время, чтобы позволять себе какие-либо излишества. Речь не ведется о том, что вы должны себя строго ограничивать, но и в крайности бросаться тоже не стоит. Особое внимание в этот день следует уделить финансовому вопросу. Не допускайте бесполезных трат и ненужных покупок.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Сегодня у Вас появится гениальная идея. Вы увидите в интернете картинку с интересным оформлением комнаты и захотите реализовать эту идею. Вы потратите много времени, создавая пошагово этот проект, но результат Вас не разочарует. Вы будете очень довольны тем, как обустроили свою комнату.

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