Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2019: все знаки Зодиака

Отложите в сторону эгоизм и идеализацию всего вокруг, пора трезво оценить ситуацию и прислушаться к советам более мудрых людей.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Овен

Хотя Овен часто в глазах других выглядит уверенным в себе, теперь он будет испытывать чувство страха перед неведомым. Но у страха глаза велики. Впереди беспокойное, но очень интересное время, так что - смелее!

Гороскоп на 22 апреля 2019 Телец

Не исключено, что действия завистников или публикации в прессе могут опорочить доброе имя Тельца и разрушить то, чего он достиг. Вам, как огня, нужно остерегаться всяких противоправных действий и общения с непорядочными людьми.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Близнецы

Положение планет может лишить Близнецов реального восприятия действительности. Вероятна иллюзия превосходства над остальными, озабоченность внешним благополучием, откачка сил и средств на пустые, идеологические выступления, демонстрации. Высокие стандарты - это неплохо, но ваше непреодолимое стремление к совершенству может дорого вам стоить. Вы потеряете много энергии из-за своего честолюбия.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Рак

В этот день складывается благоприятная ситуация для ремонта, хозяйственных закупок, решения имущественных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков. Проявите свою хозяйственность и практичность. Планируйте каждый свой шаг, если хотите, чтобы все в вашей жизни было в порядке. Не суетитесь, но при этом обращайте внимание на мелочи.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Лев

Не исключено, что Львам предложат интересную поездку или путешествие. Если на отдых - так всей семьей, порознь никак нельзя. И учтите, что эта пора не привлекательна для дальних путешествий.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Дева

У тех, кто планировал приобрести недвижимость, появится хороший шанс воплотить свои замыслы в жизнь. При выборе одного из вариантов не пренебрегайте деталями, ко всему относитесь серьезно. Прежде чем приобрести недвижимость, наведите справки о жизни и судьбах людей, ранее владевших ею.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Весы

Сегодня некоторые Весы станут популярными, создадут большой круг знакомств. Имея свои взгляды на все на свете, они могут навязывать их окружающим, сами решать, что для тех правильно и разумно. Тот, кто под видом принципиальности и правдоискательства нарушает гармонию и вносит враждебность в отношения, может оказаться в психологической изоляции. Задумайтесь над этим.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Скорпион

Положение планет улучшает физическое состояние и утончает чувства, однако семейные связи могут серьезно пострадать. Появляется неприятие скуки и однообразие, сильнее проявляется ревность и собственнические инстинкты. Старайтесь соблюсти этикет, правила и традиции семьи. В жизни вам придется много трудиться над собой, избавляясь от тяжелых недостатков.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Стрелец

Сегодня Стрельцы с необычной для себя легкостью могут заводить знакомства. Даже если ваши отношения не станут стабильными, постарайтесь оставить о себе самые приятные воспоминания и впечатления.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Козерог

Козероги будут настроены начать новую жизнь. Многие будут иметь потребность в физической активности. Наиболее эффективными сейчас станут не силовые нагрузки, а упражнения на растяжку и гибкость. Полезно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые кальцием.

Гороскоп на 22 апреля 2019 Водолей

Продвигаясь по карьерной лестнице и воплощая в жизнь свой идеи, вы способны произвести на многих неизгладимое впечатление. Используя свое обаяние и красноречие, постарайтесь повернуть события в новое русло. Вы способны быстро разбираться в возникающих проблемах и улаживать их.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Благодаря своей коммуникабельности вы сможете найти себе хорошую работу и, возможно, вам удастся полностью использовать свои навыки и опыт. Не бойтесь трудностей. Если на вашем пути не было бы никаких трудностей, то не было бы и успеха; если бы вам не за что было бороться, то вы бы ничего и не достигли.