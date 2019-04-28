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Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:01 Сегодня Телеграф

28 апреля 2019 года неплохо подходит для поиска новых жизненных ориентиров.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Овен

Потенциально сложный день, день ссор и конфликтов. Скажутся накопившиеся усталость и напряжение, вероятно выяснение отношений с окружающими на повышенных тонах, к тому же, столкновение с грубостью и хамством сегодня более чем возможны. Жизнь проверяет вас на прочность посылая испытания, будьте предельно внимательны к близким людям и осмотрительны в общении с другими. Воздержитесь от любых активных занятий, не рекомендуются действия связанные с риском, физическое перенапряжение и дальние поездки.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Телец

Налаживайте отношения с кредиторами. Возможно, вам стоит пересмотреть условия аренды или займа. Однако не спешите объявлять о своих намерениях и не торопитесь принимать чужие предложения в этой сфере. Ограничьтесь размышлениями, сравнениями, скрупулезной оценкой собственных возможностей и перспектив. Есть вероятность потери денег вследствие ошибки, забывчивости, мошенничества.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Близнецы

День символизирует общность, солидарность, товарищество. Даже самые пустячные знакомства могут умножить число ваших поклонников, так что в трудные моменты вам всегда будет на кого опереться. Будьте искренны и честны в своих мыслях и делах. Не пытайтесь добиться своего хитростью - значительных результатов не достигнете.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Рак

Достаточно нервозный день, наполненный неожиданными проблемами в вашей личной жизни. В начале дня, агрессивность по отношению к окружающим, способна вызвать бурный протест со стороны близких людей. Вторая половина этого дня будет насыщена необычными событиями, с которыми вполне можно справиться, применив свою находчивость. Постарайтесь руководствоваться сегодня не эмоциями, а разумом, искать компромиссные и конструктивные решения. Вам следует критически относиться к себе, и не предъявлять к другим слишком завышенных требований.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Лев

Чем больше усилий прикладывается, тем больше тумана вокруг. Возможно, вам придётся принять участие в закулисных действиях. Будьте особенно внимательны, если их начали не вы, а кто-то другой. В это время нежелательно работать с важной документацией, вести переговоры и переписку.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Дева

В этот день все, что происходит в вашем сознании, отражается в окружающем пространстве. Самое время поработать, новые идеи, появившиеся сегодня, позволят в будущем получить возможность хорошего заработка. Но не выдавайте своих планов другим - кто-то может воспользоваться вашей болтливостью. Постарайтесь избегать сегодня новых людей в своем обществе, в будущем они могут помешать вам, даже если сами того сейчас не желают. В послеобеденное время велика вероятность получения травм, будьте внимательны и осторожны.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Весы

Именно в это время у вас появится возможность свободно общаться с интересными людьми и демонстрировать собственные находки. Одинокие представители знака смогут найти себе пару: например, достойного спутника на вечеринку. В первой половине дня постарайтесь не тратить понапрасну ни силы, ни деньги.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Скорпион

Колебания, сомнения, которые присущи представителям знака Скорпиона, в данный период достигнут апогея. Во второй половине дня возможны серьезные проблемы в семье, в отношениях с властными структурами, представителями закона. Старайтесь особенно во второй половине дня не рисковать ни при каких обстоятельствах, даже если вам покажется, что все хорошо просчитано и продумано.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Стрелец

Денежные проблемы по-прежнему раздражают и вызывают неприятные эмоции. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь соблазнам, не принимайте необратимых решений - впоследствии окажется, что они были ошибочны. Общайтесь сегодня только с близкими и приятными вам людьми. Вторая половина суток несет с собой опасность заболевания, которое впоследствии может перейти в неприятную и долгую болезнь. Если хотите избежать кризиса, не откладывайте посещение лечащего врача.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Козерог

Помните о чувстве меры, во всем ищите золотую середину. Не нарушайте юридических норм и признанных эстетических канонов. Смутные догадки, неприятные подозрения и невеселые воспоминания держите при себе. Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы станете одним из главных центров притяжения для окружающих.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Водолей

День символизирует трудолюбие и смирение. Водолеи любят рисковать, но в данный момент риск может быть неоправданным, и тогда вы потеряете все в мгновение ока. Вы должны принять близких такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками - это условие семейного счастья.

Гороскоп на 28 апреля 2019 Рыбы

Хороший день для пикников, походов, и любых дел, связанных с недвижимостью. Для творчества и научных открытий, этот день также подходит, как никакой другой. Ваше сегодняшнее, неожиданное знакомство, может перерасти впоследствии в прочный роман. Возможно, вас ждет хорошая новость, которая выведет на новый путь в жизни. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, возможна легкая депрессия, нежелательно сегодня употреблять спиртные напитки.

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