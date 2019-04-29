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Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для составления планов.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Овен

День символизирует чистоту и справедливость. Возможно, Овны почувствуют, как хорошо дома. Побольше открытости! Предоставьте окружающим чудесную возможность вас любить. В это время можно затевать различные перестройки. Благоприятно приобретать мебель и вообще предметы интерьера, не требующие частой смены.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Телец

Этот день может оказаться на удивление хлопотным. Тельцы могут находиться в центре событий. Они не пропустят ни одного мероприятия. Если надо что-то сделать или решить, то не откладывайте это на завтра и тем более не сидите сложа руки. При этом старайтесь не давать непродуманных обещаний, не брать в долг.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Близнецы

День отмечен противоречивыми тенденциями. Похоже, что все вопросы сегодня не решить. Вы можете отличиться импульсивностью и раздражительностью, что способно только осложнить ситуацию. Поэтому не стоит вступать в спор с окружающими. А еще будьте терпимее с теми, кого любите.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Рак

В первой половине дня множество неприятных ситуаций возможно на работе, не исключены несправедливые претензии властей, которые вы в силах разрешить самостоятельно. Рекомендуется не афишировать все свои действия и планы. Избегайте долгов, кредитов, ссуд, а если все-таки долги появились, старайтесь возвратить их в срок.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Лев

День символизирует перспективное планирование. Дальние поездки, личные контакты, помолвки, встречи с иностранными коллегами, отдых с сослуживцами принесут представителям данного знака чувство удовлетворенности. Неплохо строить планы на перспективу, закладывать фундамент будущего семейного счастья.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Дева

Многих Дев ожидает нелегкий день активизации отрицательных энергий. В это время многие почувствуют себя в тисках, под давлением. Этот день нельзя проводить в стенах дома. Можно устроить семейный отдых на природе. Деловые вопросы желательно тоже решать на "нейтральной" территории. Старайтесь не играть по-крупному, не попадитесь на удочку "выгодной" авантюре.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Весы

Сегодня может появиться возможность без особых забот добиться неплохих результатов. Расположение планет может предложить неожиданный, но очень действенный способ достижения целей. Вы должны успеть оформить все нужные документы, поставить подписи и печати под новыми договорами и соглашениями, завершить важное дело и помириться с врагами.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Скорпион

События этого дня обещают быть весьма двойственными. К его астрологическому фону как нельзя лучше подходят знаменитые строки Омара Хайяма: "Будь лучше голоден, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало". В этот день не подписывайте никаких документов и не участвуйте в переговорах.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Стрелец

Ваши амбиции повысятся как в моральном, так и в материальном плане. Стрельцы могут ставить перед собой большие цели, например приобретение дома за городом. Вам нужно определиться, чего вы хотите, и тогда вы сможете работать последовательно и упорно, со всей страстью души.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Козерог

Сегодня от домашних дел вас может отвлечь служебная командировка и поездка к дальним родственникам. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы ваша семья была образцовой.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Водолей

Вы подведете черту под старыми проблемами и начнете заново и с удовольствием открывать мир, утверждаясь в нем. Новый опыт позволит вам сформировать свои взгляды и достичь поставленных целей. Сегодня вам пригодятся прежние творческие наработки и финансовая помощь для формирования начального капитала.

Гороскоп на 29 апреля 2019 Рыбы

Юные Рыбы способны показать выдающиеся спортивные результаты, побить свои личные рекорды. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к покорению новых высот.

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