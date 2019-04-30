Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2019: все знаки Зодиака

В этот день многие знаки зодиака почувствуют прилив сил и желание отправиться за новыми впечатлениями если не в далекое путешествие, то хотя бы за город на пикник.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Овен

Овны сегодня могут быть непредсказуемыми, стремительными и переменчивыми. Поэтому семейная жизнь с представителем этого знака может оказаться довольно странной и неожиданной для партнера. Вам жизненно необходимо создать собственное пространство как в доме, так и в душе, куда нет доступа даже самым близким людям.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Телец

Этот день располагает к учебе. Возможно, большая часть знаний будет получена за счет интуитивного восприятия. Тельцы поразят учителей богатой фантазией и ярким живым воображением. Появится талант моментально приспосабливаться к любой ситуации, обстоятельствам, людям и вещам. Наиболее удачные области применения сил и знаний: медицина, оккультные науки, астрология, психология, литература, поэзия, музыка.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Близнецы

Положение планет разбудит в Близнецах чувство справедливости, честолюбие, искренность и большую способность к интеллектуальной деятельности. Злейшим врагом Близнецов может быть их язык, так как необдуманная и прямолинейная речь способна в один миг испортить то, что создавалось в течение предыдущего времени.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Рак

Положение планет может вызвать желание флирта, стремление к раскрепощению, освобождению от условностей. Используйте этот аспект для укрепления семьи, так какой благоприятствует здоровью женщин, способствует зачатию и легкому течению беременности.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Лев

Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. Своего избранника вы можете встретить в привычной для вас деловой сфере общения. Постарайтесь удержать возникшее чувство и не сбиться на банальности.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Дева

Удача обязательно улыбнется вам — не в любви, так в лотерее. Сердце женщин-Дев особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам. Посетите салон красоты, художественную выставку или концерт. Обновите гардероб стильной одеждой, аксессуарами.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Весы

Положение планет способно спутать все планы, помешать ведению практических дел внесением туманности, неясности, сумбура и просто лени. Повышается вероятность пищевых или лекарственных отравлений. Не поддавайтесь желанию уйти от неприятностей с помощью обмана или самообмана.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Скорпион

Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей сегодня. Кроме заключения договоров, вероятны также тайные переговоры, которые затем позволят вам получить дополнительные инвестиции по закрытым каналам.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Стрелец

Во всем, что касается любви, этот день будет очень многообещающим. Велика вероятность того, что вас ждет много экзотических связей, тайных романов. Будьте разборчивее в связях — далеко не все ваши партнеры будут вам подходить, а забавные приключения окажутся небезопасными.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Козерог

Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола. Козероги смогут много заработать, но не способны сохранить капитал. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно и экономно.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Водолей

Двойственный день. Не исключено, что Водолеи захотят независимости, но в то же время будут стремиться командовать другими. Если вы будете уверены в своих целях, то можете выдержать сильнейшие эмоциональные нагрузки и большую ответственность, будете способны решать трудные интеллектуальные задачи.

Гороскоп на 30 апреля 2019 Рыбы

В последний день апреля ваши чувства будут проверяться на прочность. Ваша свобода может быть ограничена несвободой близкого человека. Нельзя контролировать каждый шаг близкого человека. Настоящие отношения можно построить только на доверии.