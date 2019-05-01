Гороскоп на сегодня, 1 мая 2019: все знаки Зодиака

ороскоп на сегодня, 1 мая 2019 года, предусматривает удачный день для общения и встреч.

Гороскоп на 1 мая 2019 Овен

Сегодня Овнов более всего будет интересовать прямая выгода. Многие проявят способность к самоотверженному труду. И результат не замедлит сказаться. Начальство отметит и поощрит ваши старания. Вы можете ждать хороших финансовых поступлений во второй половине дня.

Гороскоп на 1 мая 2019 Телец

На первый план могут выйти интересы семьи, родителей или собственного дома. Вероятны выгодные предложения о покупке недвижимости, получение кредита. Некоторым придется оставить работу и заняться домашним хозяйством, ремонтом, строительством.

Гороскоп на 1 мая 2019 Близнецы

У многих Близнецов улучшатся супружеские отношения, стабилизируется положение на работе. Вероятна прибыль, пополнение семейства. Сейчас ваша опора — знакомые, близкие и родственники.

Гороскоп на 1 мая 2019 Рак

Соединение планет может неоднозначно влиять на Раков. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. С другой стороны, этот период считается благоприятным для торжественных семейных мероприятий, вступления в брак, помолвок. При этом же аспекте благоприятны действия, направленные на развод, раздел имущества, обращение в суд.

Гороскоп на 1 мая 2019 Лев

Двойственный, противоречивый день. Львы могут быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты. Не мучайтесь из-за внешней раздвоенности. Кажущиеся противоречия вашей натуры иллюзорны, вы просто не выносите однообразия.

Гороскоп на 1 мая 2019 Дева

Вид вашей деятельности может измениться. Возможно, она будет связана с бухгалтерией, медициной, сельским хозяйством, библиографией, секретарской службой или какими-то исследованиями. Даже если вы не поменяете работу, отнеситесь по-новому к привычным обязанностям.

Гороскоп на 1 мая 2019 Весы

Сегодня вы будете очень общительны, легко устанавливая с собеседником эмоциональный контакт. Но иногда у вас может возникать чувство, что вас не понимают. Вашу галантность воспримут как легкомыслие, а вашу искренность используют в личных целях. Стремясь в любви к высоким идеалам, не запутайтесь, не потворствуйте страсти.

Гороскоп на 1 мая 2019 Скорпион

Этот день располагает к самоуглублению, медитации. На вас гармонизирующим образом во время медитации могут действовать цвета: лимонный, желтый, оранжевый, зеленый. Медитируйте на закате или восходе солнца, как вам удобнее, и природа успокоит ваши натянутые нервы, расслабит напряженные мышцы.

Гороскоп на 1 мая 2019 Стрелец

Желание лидировать и контролировать способно привести Стрельцов к противостоянию с важными людьми и организациями. Многие потеряют спонсоров, инвесторов, партнеров. Вам не следует обращать внимание на сплетни и завистливый шепоток за спиной. Общайтесь со всеми ровно и всегда останетесь в выгодном положении.

Гороскоп на 1 мая 2019 Козерог

Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств. Затем возьмет верх привычная прагматичность, и вам вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 1 мая 2019 Водолей

В это время вы можете быть подвержены дурному настроению. Минимум на весь день вы можете оказаться во власти стрессовой ситуации. Вам будет полезна консультация психолога. Легкое успокаивающее средство: валерьяна или пустырник; хвойные или валериановые теплые ванны.

Гороскоп на 1 мая 2019 Рыбы

В этот день неблагоприятное стечение обстоятельств может свести на нет результаты ваших трудов. Начните все сначала. Добросовестный труд и выполнение долга обеспечат вам как минимум авторитет.