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Гороскоп на сегодня, 4 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2019: все знаки Зодиака
07:36 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

4 мая 2019 года подходит для дел, направленных на созидание и развитие.

Гороскоп на 4 мая 2019 Овен

Овнам сегодня свойственна спонтанность. Ожидая немедленного результата, они могут потерять интерес к главному и переключат свое внимание на мелочи. Вам нужно определиться в семейной жизни. То, чего вы хотите от возлюбленного, и то, чего вы хотите от партнера, - вовсе не одно и то же. Если же ваше финансовое положение вам не понравится, значит, надо подумать о том, чтобы что-то изменить.

Гороскоп на 4 мая 2019 Телец

День символизирует воздаяние, подведение итогов. Ваше финансовое положение — в большей степени отражение ваших дел. Сегодня постарайтесь сделать все, чтобы с пользой распорядиться свободным временем.

Гороскоп на 4 мая 2019 Близнецы

День символизирует душевное смятение. Вполне возможно, что в это время вам повстречается искрометная импозантная личность, и вы лишитесь сна и душевного покоя. Не бойтесь воплощать в жизнь смелые планы и во всем положитесь на свою интуицию. Не упускайте свою удачу! Воздержитесь от соблазна заработать легкие деньги за карточным столом или на бегах.

Гороскоп на 4 мая 2019 Рак

В профессиональном плане вы у штурвала. Вы талантливы и амбициозны, и вам есть что предложить своим работодателям. Надо сознавать, что быстрое продвижение не может вывести вас из равновесия. Это не опасно — просто ново для вас.

Гороскоп на 4 мая 2019 Лев

Этот день проверит искренность ваших намерений. Будучи настроенными на успех, вы многого достигнете на работе и в личной жизни. Уделите большое внимание членам своей семьи, многим Львам придется взять ее содержание на себя. Нужно верить и любить, а не прибегать к проверкам и различным экзаменам на верность.

Гороскоп на 4 мая 2019 Дева

Перед вами открывается оригинальный профессиональный путь, на котором вас поджидают неожиданности и даже открытия. Этот гармоничный период весьма позитивно отразится на судьбах влюбленных. Можно включаться в новые дела и программы, причем они будут долговременными. В первой половине дня можно брать ссуды и кредиты, в долг у знакомых, но делать это следует осторожно, четко просчитывая свои возможности.

Гороскоп на 4 мая 2019 Весы

Болезнь, возникшая в этот день, - следствие коллективного поля зла и результат снятия защиты. Операции в этот день приводят к нежелательным последствиям. Залог успешного лечения — уединение, очистка организма, голодание, пост и молитвы.

Гороскоп на 4 мая 2019 Скорпион

В этот день могут реализовываться надежды. Будучи очень любознательными и разносторонне развитыми, многие Скорпионы найдут такую работу, которая им будет интересна, и они смогут проявить себя. Вы, бесспорно, талантливый человек, но при этом не должны пренебрегать мнением окружающих. Вам готовы помочь, следует лишь позволить это сделать.

Гороскоп на 4 мая 2019 Стрелец

В этот день ваши дела могут затормозиться, а усилия не достигнут цели. И все из-за того, что вам будет трудно правильно выбрать точку приложения сил. Вас могут использовать в корыстных целях. Не соглашайтесь менять работу, даже если вам посулят золотые горы.

Гороскоп на 4 мая 2019 Козерог

Ваша сексуальность, основанная на любопытстве, может трансформироваться в глубокое чувство. Чем больше вы раскроете тайн и загадок в душе любимого человека, тем больше их появится перед вашим влюбленным взором и тем дольше продлится ваша увлеченность.

Гороскоп на 4 мая 2019 Водолей

Между Водолеями и их близкими может «пробежать черная кошка» на почве ревности, скорее всего беспочвенной. Вам следует обуздать свой слишком критичный ум, острый язык, различные предубеждения, улучшить отношения с братьями и сестрами, самокритично анализировать свои поступки и отказаться от поспешных решений.

Гороскоп на 4 мая 2019 Рыбы

Влияние планет усиливает лень, склоняет к беспорядку и неряшливости. Много сил потратится на мелочи жизни и ненужную суету. Общий совет для Рыб в этом случае: меньше говорите и больше делайте, особенно в том, что касается конкретных проектов и помощи людям.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.04 - 05.05.2019)

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