Гороскоп на сегодня, 3 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2019 года, предусматривает переменчивый день.

Гороскоп на 3 мая 2019 Овен

He исключено, что любовь будет формировать вашу личность, а затем может повлиять на систему ценностей. Посредником в вашей любви может оказаться сосед или однокурсник. Не прячьте своих чувств, воспринимайте счастливые моменты в своей жизни как подарок судьбы.

Гороскоп на 3 мая 2019 Телец

Множество мелких и неотложных дел помешают вам сделать правильный выбор. Учитывая трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Не привлекайте к делу своих близких друзей, так как финансовые отношения не совместимы с дружескими.

Гороскоп на 3 мая 2019 Близнецы

Сегодня вы сможете с успехом решить творческиe задачи или направить свои усилия на то, чтобы хорошо отдохнуть. Однако ссоры с покровителем и начальником способны вызвать снижение энергетического уровня. Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив творческую фантазию и направив свои силы на покорение высот в искусстве.

Гороскоп на 3 мая 2019 Рак

Сегодня Раки могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей. Следует быть осторожнее в выборе нетрадиционного метода лечения — не все средства, которые помогли другим, подходят для вас. Необходим медицинский контроль.

Гороскоп на 3 мая 2019 Лев

Семейная жизнь может доставить Львам много хлопот. Близкие особенно будут нуждаться в притоке вашей энергии. Вкладывайте в хлопоты душу и сердце, и ваша мощная энергетика прорастет в близких, даст им силы жить. И не ждите слов благодарности, просто живите для близких.

Гороскоп на 3 мая 2019 Дева

Сегодня вас может беспокоить печень. Кроме того, вероятны эмоциональные перегрузки. Исключите из своего рациона копченые и жирные блюда. Может быть, вам стоит освоить танец живота? Он полезен как для фигуры и настроения, так и для улучшения пищеварения.

Гороскоп на 3 мая 2019 Весы

В это время вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки. Рекомендуется сконцентрировать свою волю на целях материального благополучия. Важно правильно работать с поступающей информацией.

Гороскоп на 3 мая 2019 Скорпион

Регулярные инвестиции помогут вам сделать взносы в недвижимость и улучшить климат на работе. В этот день будет большая загруженность по работе. Ваш успех будет зависеть от вашей коммуникабельности и умения располагать к себе людей.

Гороскоп на 3 мая 2019 Стрелец

Многие Стрельцы сегодня будут «на высоте». Вы изобретательны, у вас возникают оригинальные идеи, кроме того, вы можете решать любые проблемы. В определенных сферах деятельности необходима дисциплина. И если вы справитесь с разбросанностью, то в дальнейшем будете более сосредоточенно подходить к делу.

Гороскоп на 3 мая 2019 Козерог

День откровений, интуитивного прозрения. Вообще день связан с водой и морскими путешествиями. В этот день надо пить побольше жидкости, не отказываясь и от вина. Рекомендуются также припарки, баня и массаж.

Гороскоп на 3 мая 2019 Водолей

Проект, на который вы возлагали определенные надежды, еще не успеет реализоваться. Придется воздержаться от некоторых трат. Брать в долг с обещанием скоро вернуть — тоже не лучшая идея.

Гороскоп на 3 мая 2019 Рыбы

Вы, конечно же, знаете, как снискать расположение поклонников и привлечь их внимание, но сегодня вам вряд ли удастся проявить свои истинные чувства. Может так случиться, что вы оба будете лидерами. Если вы не найдете компромисса и кто-то из вас не подчинится, отношения у вас будут натянутыми.