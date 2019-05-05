Гороскоп на сегодня, 5 мая 2019: все знаки Зодиака

День семейных праздников и укрепления традиций, отдыха и расслабления.

Гороскоп на 5 мая 2019 Овен

В центре вашего внимания будет воспитание детей. Можно надеяться, что они окажутся послушными, а их шалости не будут слишком шумными. Вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы завоевать авторитет детей. Если они уже задумываются о выборе профессии, то вы способны на него повлиять.

Гороскоп на 5 мая 2019 Телец

Весь этот день вы сможете полностью посвятить дому и семье. Супружеские отношения в целом будут дружелюбными и доброжелательными. Если вы сумеете оценить домашний уют и комфорт, то семейное согласие будет незыблемым.

Гороскоп на 5 мая 2019 Близнецы

Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. Вы будете обидчивы сверх меры. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить по пустякам, это совсем не в ваших интересах. Созерцайте, как делают это японцы, цветущий сад.

Гороскоп на 5 мая 2019 Рак

Сегодня многим Ракам будет трудно справляться с круговертью событий. Встречи могут срываться по не зависящим от вас причинам. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной деловой информации по всем интересующим вас вопросам.

Гороскоп на 5 мая 2019 Лев

Аспекты планет сделают этот день очень сложным для любовной сферы. Эмоции накалены до предела. Не исключены разлуки, расставания, временные разрывы. Вероятна нестабильная обстановка в семье. Если вам кто-то надоел, то на время разойдитесь с этим человеком в разные стороны. Мудрые говорят: "Большое видится на расстоянии". В конце дня избегайте финансовых махинаций - это западня.

Гороскоп на 5 мая 2019 Дева

День принесет регулярные стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на ссору, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть. Хорошо бы вам провести этот день за городом на пикнике или рыбалке.

Гороскоп на 5 мая 2019 Весы

Многие Весы будут вынуждены тратить большие деньги на авантюры, сомнительные предприятия. Может быть, вы рискуете совершенно неоправданно, польстившись на большую прибыль, которую можете и не получить, тем самым вы обрекаете себя на неудачу.

Гороскоп на 5 мая 2019 Скорпион

Скорпионам гороскоп рекомендует провести этот день с любимым человеком. Многое из того, что вы делаете, - просто игра. На самом деле вы не желаете раскрыть свою душу перед избранником, и поэтому ваши отношения осложнятся. Чтобы достичь взаимопонимания, вы должны уделять больше внимания окружающим и учитывать их мнение.

Гороскоп на 5 мая 2019 Стрелец

На фоне суеты и обычных ежедневных хлопот вы можете получить Божественное откровение через беседу с необычным человеком, вещий сон, чтение Библии или книг о житии святых. Хороший день для посещения храма, духовного общения, задушевных бесед с друзьями и близкими.

Гороскоп на 5 мая 2019 Козерог

Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.

Гороскоп на 5 мая 2019 Водолей

Вас ждут контакты с интересными неординарными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Руководители Водолеи сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Бизнесменам необходимо тщательно просмотреть свои дела.

Гороскоп на 5 мая 2019 Рыбы

Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Рыбы будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию (чтобы она не оказалась ложной), правильно оформляйте документы, следите за сохранностью своего имущества.