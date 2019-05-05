Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2019: все знаки Зодиака
07:25 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

День семейных праздников и укрепления традиций, отдыха и расслабления.

Гороскоп на 5 мая 2019 Овен

В центре вашего внимания будет воспитание детей. Можно надеяться, что они окажутся послушными, а их шалости не будут слишком шумными. Вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы завоевать авторитет детей. Если они уже задумываются о выборе профессии, то вы способны на него повлиять.

Гороскоп на 5 мая 2019 Телец

Весь этот день вы сможете полностью посвятить дому и семье. Супружеские отношения в целом будут дружелюбными и доброжелательными. Если вы сумеете оценить домашний уют и комфорт, то семейное согласие будет незыблемым.

Гороскоп на 5 мая 2019 Близнецы

Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. Вы будете обидчивы сверх меры. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить по пустякам, это совсем не в ваших интересах. Созерцайте, как делают это японцы, цветущий сад.

Гороскоп на 5 мая 2019 Рак

Сегодня многим Ракам будет трудно справляться с круговертью событий. Встречи могут срываться по не зависящим от вас причинам. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной деловой информации по всем интересующим вас вопросам.

Гороскоп на 5 мая 2019 Лев

Аспекты планет сделают этот день очень сложным для любовной сферы. Эмоции накалены до предела. Не исключены разлуки, расставания, временные разрывы. Вероятна нестабильная обстановка в семье. Если вам кто-то надоел, то на время разойдитесь с этим человеком в разные стороны. Мудрые говорят: "Большое видится на расстоянии". В конце дня избегайте финансовых махинаций - это западня.

Гороскоп на 5 мая 2019 Дева

День принесет регулярные стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на ссору, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть. Хорошо бы вам провести этот день за городом на пикнике или рыбалке.

Гороскоп на 5 мая 2019 Весы

Многие Весы будут вынуждены тратить большие деньги на авантюры, сомнительные предприятия. Может быть, вы рискуете совершенно неоправданно, польстившись на большую прибыль, которую можете и не получить, тем самым вы обрекаете себя на неудачу.

Гороскоп на 5 мая 2019 Скорпион

Скорпионам гороскоп рекомендует провести этот день с любимым человеком. Многое из того, что вы делаете, - просто игра. На самом деле вы не желаете раскрыть свою душу перед избранником, и поэтому ваши отношения осложнятся. Чтобы достичь взаимопонимания, вы должны уделять больше внимания окружающим и учитывать их мнение.

Гороскоп на 5 мая 2019 Стрелец

На фоне суеты и обычных ежедневных хлопот вы можете получить Божественное откровение через беседу с необычным человеком, вещий сон, чтение Библии или книг о житии святых. Хороший день для посещения храма, духовного общения, задушевных бесед с друзьями и близкими.

Гороскоп на 5 мая 2019 Козерог

Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.

Гороскоп на 5 мая 2019 Водолей

Вас ждут контакты с интересными неординарными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Руководители Водолеи сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Бизнесменам необходимо тщательно просмотреть свои дела.

Гороскоп на 5 мая 2019 Рыбы

Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Рыбы будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию (чтобы она не оказалась ложной), правильно оформляйте документы, следите за сохранностью своего имущества.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.04 - 05.05.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.04 - 05.05)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 5 мая, 5 мая, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь