Гороскоп на сегодня, 7 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2019 года, предусматривает день удачный для начала новых дел.

Гороскоп на 7 мая 2019 Овен

Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты. Вы способны творить и созидать, даже не выходя из дома. Не надейтесь на авось. Вы кузнец своего счастья, вы сами создаете свой успех и готовы излить на мир свет своего оптимизма.

Гороскоп на 7 мая 2019 Телец

Финансовое положение большинства Тельцов особой стабильностью не отличается. Объем трат будет значительно больше денежных поступлений, вероятны потери денег, кражи. Будьте бдительны в расчетах и в валютных операциях.

Гороскоп на 7 мая 2019 Близнецы

Ваш тернистый путь не будет усыпан розами, но к трудностям вам не привыкать. Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Во второй половине дня вам предстоит усердно потрудиться.

Гороскоп на 7 мая 2019 Рак

Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте. Сбавьте обороты, иначе можно запутаться во взаимоотношениях, залезть в долги или заболеть.

Гороскоп на 7 мая 2019 Лев

В этот день высок риск аварий, несчастных случаев, поражения электрическим током. Вероятна глубокая обида, которую нанесет вам кто-то из близкого окружения. На здоровье это может отразиться бессонницей, головокружением. В это время рекомендуется не лишать себя сладкого десерта ни под каким предлогом — вы заслужили немного удовольствия. Постарайтесь больше отдыхать, расслабляться. Думайте только о приятном.

Гороскоп на 7 мая 2019 Дева

Диссонанс планет не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в одной компании. Вы узнаете, как действительно относятся к вам товарищи, и некоторых это, увы, не обрадует. Отложите переход на другую работу или занятие новой должности — ваши усилия пропадут даром и не дадут желаемого результата.

Гороскоп на 7 мая 2019 Весы

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю - впечатлений будет не меньше. А в часы уединения вам будет полезна научная и творческая деятельность.

Гороскоп на 7 мая 2019 Скорпион

Звезды покровительствуют изобретателям, ученым, религиозным деятелям, но немногие встретят понимание и поддержку со стороны близких. Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным.

Гороскоп на 7 мая 2019 Стрелец

День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Сон исполнится, если снился раньше дважды. Соседи во сне – к хлопотам.

Гороскоп на 7 мая 2019 Козерог

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.

Гороскоп на 7 мая 2019 Водолей

Могут напомнить о себе хронические болезни. Если же болезни до сих пор не слишком вас беспокоили и у вас нет склонности к мнительности, то вы способны устоять перед инфекцией даже в период эпидемии. Постарайтесь контролировать свою неуемную энергию и правильно распределять свое время, чтобы не переутомляться и не терять иммунитет,

Гороскоп на 7 мая 2019 Рыбы

Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. Рыбы могут быть раздражительными, жесткими и даже грубыми. В вашем неистовстве может не хватать терпения, чтобы завоевать достойный вас предмет.