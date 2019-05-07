Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2019: все знаки Зодиака
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2019 года, предусматривает день удачный для начала новых дел.

Гороскоп на 7 мая 2019 Овен

Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты. Вы способны творить и созидать, даже не выходя из дома. Не надейтесь на авось. Вы кузнец своего счастья, вы сами создаете свой успех и готовы излить на мир свет своего оптимизма.

Гороскоп на 7 мая 2019 Телец

Финансовое положение большинства Тельцов особой стабильностью не отличается. Объем трат будет значительно больше денежных поступлений, вероятны потери денег, кражи. Будьте бдительны в расчетах и в валютных операциях.

Гороскоп на 7 мая 2019 Близнецы

Ваш тернистый путь не будет усыпан розами, но к трудностям вам не привыкать. Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Во второй половине дня вам предстоит усердно потрудиться.

Гороскоп на 7 мая 2019 Рак

Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте. Сбавьте обороты, иначе можно запутаться во взаимоотношениях, залезть в долги или заболеть.

Гороскоп на 7 мая 2019 Лев

В этот день высок риск аварий, несчастных случаев, поражения электрическим током. Вероятна глубокая обида, которую нанесет вам кто-то из близкого окружения. На здоровье это может отразиться бессонницей, головокружением. В это время рекомендуется не лишать себя сладкого десерта ни под каким предлогом — вы заслужили немного удовольствия. Постарайтесь больше отдыхать, расслабляться. Думайте только о приятном.

Гороскоп на 7 мая 2019 Дева

Диссонанс планет не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в одной компании. Вы узнаете, как действительно относятся к вам товарищи, и некоторых это, увы, не обрадует. Отложите переход на другую работу или занятие новой должности — ваши усилия пропадут даром и не дадут желаемого результата.

Гороскоп на 7 мая 2019 Весы

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю - впечатлений будет не меньше. А в часы уединения вам будет полезна научная и творческая деятельность.

Гороскоп на 7 мая 2019 Скорпион

Звезды покровительствуют изобретателям, ученым, религиозным деятелям, но немногие встретят понимание и поддержку со стороны близких. Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным.

Гороскоп на 7 мая 2019 Стрелец

День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Сон исполнится, если снился раньше дважды. Соседи во сне – к хлопотам.

Гороскоп на 7 мая 2019 Козерог

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.

Гороскоп на 7 мая 2019 Водолей

Могут напомнить о себе хронические болезни. Если же болезни до сих пор не слишком вас беспокоили и у вас нет склонности к мнительности, то вы способны устоять перед инфекцией даже в период эпидемии. Постарайтесь контролировать свою неуемную энергию и правильно распределять свое время, чтобы не переутомляться и не терять иммунитет,

Гороскоп на 7 мая 2019 Рыбы

Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. Рыбы могут быть раздражительными, жесткими и даже грубыми. В вашем неистовстве может не хватать терпения, чтобы завоевать достойный вас предмет.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.05 - 12.05.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.05 - 12.05)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 7 мая, 7 мая, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь