Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019 года, предусматривает день удачный для выполнения повседневных обязанностей, завершения недоделанных дел.

Гороскоп на 8 мая 2019 Овен

Сегодня Овны могут решить самые важные жизненные задачи - с кем работать и с кем жить. Многих ждет упоительный период семейного счастья, который можно сравнить только с медовым месяцем. Не отменяйте поездку - вам удастся совместить практические интересы с развлечениями и отдыхом.

Гороскоп на 8 мая 2019 Телец

Этот день благоприятствует хобби, активным играм с детьми, однако отношения между супругами складываются напряженно. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру.

Гороскоп на 8 мая 2019 Близнецы

Этот день идеально подходит для внедрения новых идей, воплощения фантазий, реализации планов. Вкладывайте деньги в обучение. Поездки на дачу, на природу с родственниками прибавят сил.

Гороскоп на 8 мая 2019 Рак

Ракам этот день обещает успехи в бизнесе, управлении своими и чужими капиталами, а также во всех вопросах, касающихся недвижимости. Вы заняты добычей денег, все остальное должно быть второстепенно. Служащие могут обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты.

Гороскоп на 8 мая 2019 Лев

Появляется склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером. Не упустите возможность завязать новые интересные знакомства. Дружеские связи могут перерасти в сексуальные.

Гороскоп на 8 мая 2019 Дева

Сегодня Дев ожидают успехи. Вероятен интерес к техникам медитации и релаксации. И то и другое прекрасно достигается при помощи занятий йогой и рыбалки.

Гороскоп на 8 мая 2019 Весы

Влияние планет может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и стариков. Увеличивается потребность Весов в комфорте, уюте и красивых вещах. Можно покупать меха, дорогие украшения, делать роскошные подарки.

Гороскоп на 8 мая 2019 Скорпион

Влияние звезд может выразиться в повышенной утомляемости, сонливости, снижении тонуса. Постарайтесь не браться за выполнение ответственных поручений, подписание важных документов. Деловые встречи с малознакомыми партнерами перенесите на более поздний срок. Решайте проблемы традиционными методами. Вечер лучше провести в покое и уединении.

Гороскоп на 8 мая 2019 Стрелец

Сегодня у всех Стрельцов обострится интуиция. Они смогут предугадывать события, определять, в какую сторону катится колесо фортуны. Используйте врожденную интуицию для распознавания истинных побуждений в поступках других людей и ориентирования в сложной ситуации.

Гороскоп на 8 мая 2019 Козерог

Для практических дел в работе этт день неудачен. Возможно много суеты в делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. Чтобы избежать ошибок в делах, следует учиться хорошим манерам, такту, экономии, бережливости, прислушиваться к советам опытных специалистов.

Гороскоп на 8 мая 2019 Водолей

Не исключено, что у Водолеев «откроются» глаза и они увидят истинное положение вещей. Многие узнают, как действительно относятся к ним окружающие, и их это, увы, не обрадует. Отложите переход на другую работу или занятие новой должности - ваши усилия пропадут даром и не принесут желаемого результата.

Гороскоп на 8 мая 2019 Рыбы

Противоречивый, двойственный день. Сегодня Рыбы могут быть ленивы и довольно апатичны, а происходящие вокруг события не будут вызывать у них интереса. Однако если их что-то очень заинтересует, то Рыбы могут стать излишне возбужденными, энергичными и подвижными. Сегодня нежелательны визиты в официальные инстанции.