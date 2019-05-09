Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019 года, предусматривает день, удачный для разговоров, встреч.

Гороскоп на 9 мая 2019 Овен

Этот день символизирует апатию, лень. Не исключено, что для выполнения каждодневных обязанностей вам придется прикладывать большие усилия. Общайтесь с более мудрыми и опытными людьми, учитесь у них стойкости перед жизненными испытаниями.

Гороскоп на 9 мая 2019 Телец

Вполне возможно, что планы молниеносного обогащения окажутся несостоятельными. Космические влияния не способствуют решению финансовых вопросов, особенно связанных с куплей-продажей недвижимости. Отложите обсуждение серьезных профессиональных проблем, так как вы можете попасть в руки мошенников.

Гороскоп на 9 мая 2019 Близнецы

Возможны непредвиденные перемены намеченных планов, способные надолго выбить Близнецов из рабочей колеи. Вероятно противостояние в общении, каждый будет настаивать на своем мнении, не слушая окружающих. Интимная близость не доставит радости. Отложите разговор с домочадцами. Снять усталость поможет чашка зеленого чая, укрепляющего сердце и сосуды.

Гороскоп на 9 мая 2019 Рак

Сегодня немало времени могут занять домашние хлопоты. Основной груз забот Раки возложат на собственные плечи. Возможно повторное обсуждение каких-то застарелых проблем. Важное место займут проблемы родителей и других старших родственников. Не ждите мгновенного улучшения ситуации, так как вы не сразу увидите результаты приложенных ранее усилий по решению важных проблем или обустройству дома.

Гороскоп на 9 мая 2019 Лев

Сегодня вы можете частично решить материальные проблемы за счет получения процентов или возврата давнего долга. Поход по магазинам за покупкой новых хозяйственных мелочей пройдет удачно. Благоприятно начало ремонта или других хозяйственных мероприятий, которые приведут к изменению и обновлению быта.

Гороскоп на 9 мая 2019 Дева

Взаимодействие планет сделает этот день благоприятным для решения финансовых вопросов. Усилятся изобретательность и инициатива Дев, что позволит многим из них добиться немалых успехов в профессиональной сфере. Тщательно придерживайтесь намеченного ранее плана во всех финансовых вопросах.

Гороскоп на 9 мая 2019 Весы

Не исключено, что положение планет создаст напряженную обстановку дома. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Во избежание ошибок лучше ничего не предпринимать. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации. Скорее всего причины ее возникновения кроются глубоко в вас самих.

Гороскоп на 9 мая 2019 Скорпион

Этот день благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов, проведение различных видов диагностики позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению. Профилактические процедуры дадут максимальный эффект.

Гороскоп на 9 мая 2019 Стрелец

Положение планет благоприятствует проявлению ярких и театральных форм деятельности Стрельцов, например, презентациям, рекламе, различным шоу. Смело берите на себя дополнительные обязанности, вашей энергетики хватит на выполнение сверхзадач и полного творческого самовыражения.

Гороскоп на 9 мая 2019 Козерог

Звёзды предупреждают о резком ухудшении состояния здоровья, поэтому заранее примите профилактические меры. До кого-то дойдут нелицеприятные слухи, которые распускают недоброжелатели. Страдающим хроническими профессиональными заболеваниями необходимо контролировать самочувствие. Постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятные известия.

Гороскоп на 9 мая 2019 Водолей

Вполне вероятно, что предстоит принять решение по какому-то остро стоящему вопросу, который много раз откладывался в долгий ящик. Творческих личностей ждет удача в выступлениях перед публикой. Интуиция вам подскажет, с чего начать, взявшись за самые тяжелые проекты. В любом случае вам предстоит проявить всю свою энергию, богатую фантазию, артистизм и изобретательность.

Гороскоп на 9 мая 2019 Рыбы

Этот день может оказаться продуктивным. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если будете использовать свою способность свободно ориентироваться в любой социальной ситуации и находить выход из любых затруднений.