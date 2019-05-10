Гороскоп на сегодня, 10 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2019 года, предусматривает день в который не желательно начинать что-то новое и глобальное, а уравновешенно завершить ранее начатое и спланированное.

Гороскоп на 10 мая 2019 Овен

Этот день символизирует пассивное созерцание. Вы наверняка многое узнаете, просто наблюдая и слушая. Не встревайте в споры, иначе окажетесь виноватыми. На слишком заманчивые деловые предложения реагировать не стоит, как и рисковать здоровьем.

Гороскоп на 10 мая 2019 Телец

Для многих Тельцов, работающих в сфере искусства и творчества, откроются неплохие возможности для реализации их таланта. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если придадите своим побуждениям эстетическую направленность или гуманистический смысл.

Гороскоп на 10 мая 2019 Близнецы

В первой половине дня гармоничное взаимодействие планет сделает многих более мобильными, способными к быстрым финансовым решениям. Избегайте непродуманных действий и авантюр, не вкладывайте деньги в проекты, особенно связанные с инновационными технологиями, авиацией, электроникой. Избегайте азартных игр. Вам остается только благодарить Бога за собственное благополучие.

Гороскоп на 10 мая 2019 Рак

Убыточными окажутся переезды, переселения. Не исключены неудачи в разговоре с учителями, руководителями, начальством, вызванные недостатком вашей дипломатичности. Неподходящий момент для инвестирования в строительство, оформления жилищных кредитов и покупок жилья.

Гороскоп на 10 мая 2019 Лев

Положение планет заложит основы глубоких изменений, в карьере или социальном статусе Львов. Многие из них получат предложение (деловое или личное), которое внесет в их жизнь заметные коррективы. Прежде чем принять или отвергнуть поступившее предложение, необходимо все тщательно взвесить, поскольку вы рискуете действовать излишне импульсивно.

Гороскоп на 10 мая 2019 Дева

Планеты усилят стремления к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни. Не поддавайтесь искушениям, и тогда проблем удастся избежать.

Гороскоп на 10 мая 2019 Весы

Удача сопутствует Весам в учебной и научной деятельности, дальних поездках, рекламе, публичных выступлениях, в судебном процессе. Чем более свободно и нетривиально действовать, тем лучше. В серьезных делах рассчитывайте на дружескую поддержку и протекцию.

Гороскоп на 10 мая 2019 Скорпион

Звезды обещают успехи в учебе, получении новых знаний, повышении мастерства. Пожилые представители этого знака могут передать своим подопечным жизненный и профессиональный опыт. Активно используйте возможности Интернета, почту, в том числе электронную, телефон как средство контакта с коллегами, приятелями. Смело отстаивайте свою точку зрения.

Гороскоп на 10 мая 2019 Стрелец

Не исключены неожиданные приятные сюрпризы не только в деловой, но и в личной жизни. Откажитесь от участия в авантюрных проектах, сулящих большую прибыль. На любовном фронте звезды обещают полную гармонию и взаимопонимание.

Гороскоп на 10 мая 2019 Козерог

Неплохая пора для выполнения ответственных заданий, требующих терпения, аккуратности и внимания. Вам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно исполнять профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних.

Гороскоп на 10 мая 2019 Водолей

С утра вас настигнет беззаботное настроение. Вечер хорош для походов к приятелям, на вечеринку или новых знакомств. Постарайтесь сосредоточиться на работе. Отложите проведение медицинского обследования, так как возрастает риск ошибки при постановке диагноза.

Гороскоп на 10 мая 2019 Рыбы

Положение планет сулит замечательный день. Утро способствует коротким поездкам, общению с соседями, учебе, совместному бизнесу. Стремитесь подчинить свою жизнь некоей цели - и вы ее достигнете, так как способны легко воодушевляться, загораться энтузиазмом. Если у вас не будет возможности проявить свои лучшие качества, то вы можете стать занудой и ревнивцем.