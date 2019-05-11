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Суббота, 11.05.2019
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Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

11 мая 2019 года для всех знаков зодиака не приветствуется пессимизм.

Гороскоп на 11 мая 2019 Овен

Время хорошо подойдет для того, чтобы дать себе возможность немного передохнуть. Не планируйте важной активной деятельности в этот день. Займитесь релаксацией и самопознанием. Вечер покажется замечательным в небольшой компании лучших друзей. Не оставайтесь дома. Благоприятны непродолжительные прогулки и поездки.

Гороскоп на 11 мая 2019 Телец

Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.

Гороскоп на 11 мая 2019 Близнецы

С утра вас настигнет беззаботное настроение. Вечер хорош для походов к приятелям, на вечеринку или новых знакомств. Постарайтесь сосредоточиться на работе. Отложите проведение медицинского обследования, так как возрастает риск ошибки при постановке диагноза.

Гороскоп на 11 мая 2019 Рак

Обратите все свое внимание на практичность и приземленность собственных желаний. Возможно, ваша жизнь начнет складываться более удачно, стоит лишь перестать витать в облаках и спуститься с небес на землю. Осмотритесь по сторонам. Судьба гораздо благосклоннее к вам, нежели это может показаться на первый взгляд.

Гороскоп на 11 мая 2019 Лев

Взгляд на ситуацию становится более практичным. Есть тенденция к стабилизации материального положения, хорошим заработкам в настоящем или ближайшем будущем. Однако это лишь внешние условия, а конкретные решения и действия зависят от вас.

Гороскоп на 11 мая 2019 Дева

Сегодня наиболее удачный момент для общения с близкими родственниками. Вечер хорошо провести наедине с любимым человеком. При встрече не жалуйтесь на жизнь, а лучше обсудите положение дел и реальные способы выхода из сложных ситуаций.

Гороскоп на 11 мая 2019 Весы

В вашу жизнь уже долгое время пытаются пробраться кардинальные изменения, так что будьте готовы в этот день к самым неожиданным поворотам событий. Постарайтесь не опускать руки, если обстоятельства будут складываться не самым лучшим образом. В скором времени у вас появится шанс все переиграть.

Гороскоп на 11 мая 2019 Скорпион

Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.

Гороскоп на 11 мая 2019 Стрелец

Этот день подходит для расширения круга общения, долгосрочного планирования. Активная интеллектуальная деятельность приведет к перспективным направлениям в интересующих вас вопросах. Хороший день для работы со средствами массовой информации, чтения лекций, а также освоения новых компьютерных программ.

Гороскоп на 11 мая 2019 Козерог

Время активных действий, направленных на получение собственной выгоды. С самого утра продумайте несколько вариантов на тему, как сделать свою работу еще более эффективной и приступайте. Появится немало неплохих возможностей подзаработать, не идущих в ущерб с вашим основным видом деятельности.

Гороскоп на 11 мая 2019 Водолей

Благоприятный день. Ставьте сегодня перед собой самые высокие цели, ведь именно сегодня отличный день, чтобы заложить крепкий фундамент для достижения этой цели. Сегодня вам могут помочь даже те люди, от которых вы не ожидали помощи.

Гороскоп на 11 мая 2019 Рыбы

Рыбы, нуждающиеся в покровителе, спонсоре или защитнике, сегодня наверняка встретят необходимого человека. Не исключено заключение договоров и счастливых союзов. Это может касаться как брачных уз, так и творческого соавторства. Прежде чем достичь необходимого результата, вам придется преодолеть сопротивление недоброжелательно настроенных людей из вашего ближайшего окружения.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.05 - 12.05.2019)

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