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Гороскоп на сегодня, 12 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2019: все знаки Зодиака
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2019 года, предусматривает удачный день для встреч с родственниками.

Гороскоп на 12 мая 2019 Овен

Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Вы будете склонны следовать советам шарлатанов, заниматься самолечением. Не нужно менять схему лечения, переходить на новые лекарства или медицинские процедуры, лучше использовать старые и проверенные средства! Это позволит избежать аллергии лекарственных отравлений.

Гороскоп на 12 мая 2019 Телец

День годится для заграничных поездок, организации выставок, концертов, спортивных соревнований. Тельцы сумеют разумно распорядиться своими силами и энергией при достижении успеха. Решение проблем с позиции силы не эффективно. От такого подхода лучше сразу отказаться, как от вредной привычки, которая не сулит ничего хорошего. Благожелательный настрой и дипломатия помогут куда больше.

Гороскоп на 12 мая 2019 Близнецы

В первой половине дня положение планет способствует завязыванию новых партнерских и дружеских связей. Близнецы могут приобрести новых клиентов или увлечь своими идеями и проектами влиятельных лиц и государственных чиновников. Если сумеете построить четкий план действий строго и будете неукоснительно ему следовать, то можете рассчитывать на существенное продвижение к намеченной цели.

Гороскоп на 12 мая 2019 Рак

Семейные хлопоты могут оказаться в центре внимания. Многим Ракам придется заниматься оформлением документов, утрясать дела детей, родителей или других домочадцев. Беспокойство доставит и само жилище. Вторая половина суток будет более спокойной. Откажитесь от копания в тайных причинах происходящих в коллективе процессов, интриг и обходных путей. Спокойно выполняйте то, что от вас требуется.

Гороскоп на 12 мая 2019 Лев

Противостояние планет предвещает несчастные случаи в пути. Возможно психологическое и физическое переутомление. Перенесите путешествия на более поздний срок. Студентам и аспирантам надо взять небольшой тайм-аут и передохнуть от учебы. Необходимо избегать любых рискованных финансовых операций. Отложите дружеские посиделки.

Гороскоп на 12 мая 2019 Дева

Под влиянием планет ваши мысли, чувства и поступки могут находиться в некотором беспорядке, что приведет к напряжению во всех сферах вашей деятельности. Не исключены недоразумения с товарищами и сослуживцами. Не стоит впадать в панику и менять планы на этот день. Не поддавайтесь эмоциям, следуйте голосу разума.

Гороскоп на 12 мая 2019 Весы

Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. Вам нужно серьезно настроиться на работу или учебу.

Гороскоп на 12 мая 2019 Скорпион

В центре внимания окажутся контакты с окружающими. Вам придется в неформальной обстановке решать много вопросов с коллегами, начальством, деловыми партнерами. При этом вероятны путаница и неясности. Откажитесь от принятия важных решений, поскольку легко сделать ошибку.

Гороскоп на 12 мая 2019 Стрелец

Сегодня возрастут природная коммуникабельность и подвижность Стрельцов. Они будут иметь успех во всех сферах деятельности, основанных на общении. Отличный момент для решения коллективных и служебных вопросов, шоу-бизнеса, организации творческих встреч, спортивных соревнований.

Гороскоп на 12 мая 2019 Козерог

Звезды благоприятствуют представителям творческих профессий, техникам и изобретателям. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сосредоточите свои личные интересы на начинаниях, которые пробуждают в других людях соревновательный дух.

Гороскоп на 12 мая 2019 Водолей

Этот день так или иначе будет связан с оформлением документов. Можете заниматься любыми делами, связанными с бумагами, расчетами, документами. Оплатите все счета, ведите активную переписку.

Гороскоп на 12 мая 2019 Рыбы

Влияние планет связано с присутствием в жизни Рыб удовольствий и красивых вещей. Это отличное время для приобретения предметов интерьера, мебели, ювелирных украшений. Если же собственных финансов не хватает, то можно рассчитывать на подарки от родственников и знакомых по самым разным поводам.

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