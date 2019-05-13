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Понедельник, 13.05.2019
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Гороскоп на сегодня, 13 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2019: все знаки Зодиака
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

День в целом не очень благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной энергии. Задумайтесь о своих помыслах.

Гороскоп на 13 мая 2019 Овен

Это идеальное время для денежного планирования, для заключения деловых соглашений и подписания финансовых контрактов. Если сумеете построить четкий план действий и будете строго и неукоснительно ему следовать, то можете рассчитывать как на помощь и поддержку начальства и старших по возрасту, так и на существенное продвижение к намеченной цели.

Гороскоп на 13 мая 2019 Телец

На службе вас ждут контакты с интересными нестандартными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Начальники сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Ваша задача - гармонизировать отношения в рамках любого коллектива, связанного одними интересами.

Гороскоп на 13 мая 2019 Близнецы

Возможны размолвки с любимым человеком из-за легкомыслия, потакания любым своим желаниям и подверженности соблазнам. Будьте внимательны к окружающим и не давайте повода для слухов и сплетен.

Гороскоп на 13 мая 2019 Рак

Под влиянием планет Раки могут почувствовать сильную тягу к полному эмоциональному слиянию с избранником. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека.

Гороскоп на 13 мая 2019 Лев

Этот день проверит Львов на прочность, испытает их профессиональные качества, силу воли и психологическую устойчивость. Финансовые траты наверняка окажутся неоправданными. Вам придется надеяться только на себя, так как окружающие вряд ли вам помогут. Следует быть осторожнее с лекарствами.

Гороскоп на 13 мая 2019 Дева

Многим Девам захочется расслабиться и отдохнуть. Не намечайте на сегодня великих свершений дома или на службе, поскольку ваша трудоспособность снижена. Уделите больше времени подготовке к предстоящим крупным проектам. Проведите разгрузочный день или очистительные мероприятия.

Гороскоп на 13 мая 2019 Весы

У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

Гороскоп на 13 мая 2019 Скорпион

Многие Скорпионы будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.

Гороскоп на 13 мая 2019 Стрелец

Сегодня влюбленные представители этого знака вряд ли отважатся выразить свои чувства, предпочитая оставить все как есть. По крайней мере, вы должны быть отзывчивым, чтобы партнер ощутил тепло, исходящее от горячего и верного сердца Стрельца.

Гороскоп на 13 мая 2019 Козерог

Этот день усилит консервативные наклонности. Поиску новых путей и концепций они предпочтут испытанные и проверенные на практике способы достижения целей. Их кредо — "терпение и труд все перетрут". В данный момент ваше кредо будет вполне оправданным. Именно упорство и трудолюбие позволят вам достичь высоких результатов.

Гороскоп на 13 мая 2019 Водолей

Могут сложиться непростые отношения у родителей уже взрослых детей, однако оснований для серьезной конфронтации не будет. Нужно понимать, что дети имеют право на самоопределение. Позвольте им сделать самостоятельный шаг. С течением времени молодые Водолеи будут набираться опыта семейной жизни, и все наладится.

Гороскоп на 13 мая 2019 Рыбы

Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Рыбы, боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.

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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.05 - 19.05)

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