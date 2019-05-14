Гороскоп на сегодня, 14 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2019 года, предусматривает день, в который желательно взяться за работу – энергии будет достаточно, чтобы позакрывать "хвосты".

Гороскоп на 14 мая 2019 Овен

День символизирует проницательность, решимость, вспыльчивость, самоуверенность. На основе этого Овны могут совершать промахи, ошибаться, завышать самооценку. Не втягивайтесь в интриги, подумайте, прежде чем принимать решение. Не забывайте о родных — именно они окажут поддержку в трудную минуту.

Гороскоп на 14 мая 2019 Телец

День биохимических преобразований и алхимии тела и души. Во время этого процесса в организме включаются тончайшие энергии. Будьте осторожны, так как сегодня могут активизироваться всякого рода шарлатаны-целители, черные маги, колдуны. Старайтесь долго не находиться в людных местах.

Гороскоп на 14 мая 2019 Близнецы

День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, не дождетесь.

Гороскоп на 14 мая 2019 Рак

Помимо привычного графика дом-работа-дом представителей данного знака ждут общественные обязанности, которые отнимут много времени и сил. Возникшая привязанность может быть непродолжительной. Взявшись за какое-либо дело, не оставляйте его незавершенным. Выберите цель и идите к ней, пока ее не достигнете.

Гороскоп на 14 мая 2019 Лев

В любовных отношениях (как мужчин, так и женщин) вполне возможны серьезные недоразумения. Вам не будет хватать ощущения стабильности. Погоня за увлекательным и интересным — не ваш стиль.

Гороскоп на 14 мая 2019 Дева

День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни. Опасайтесь физических и психологических перегрузок, из-за которых вы можете заболеть. Нужно "держать себя в руках", смотреть на чередование удач и неудач как на естественную смену дня и ночи.

Гороскоп на 14 мая 2019 Весы

Многие Весы сегодня будут полны решимости испытать судьбу, добиваться от нее желаемого, каких бы тяжких усилий это ни стоило. Не следует так усердствовать. Вы рискуете свести все к чисто утилитарной основе - к практическому интересу — и тем самым обесценить все.

Гороскоп на 14 мая 2019 Скорпион

День символизирует благотворительность, служение. Скорпионы, взяв на себя какую-то ответственность, в состоянии неуклонно выполнять все свои обязательства. Не стоит жертвовать своим благосостоянием и здоровьем ради чрезмерного тщеславия.

Гороскоп на 14 мая 2019 Стрелец

Стрельцы сегодня будут способны ассимилироваться в новом коллективе или в другой стране. Многие получат удовольствие от участия в крупномасштабных культурных или общественных мероприятиях. Не подведите тех, кто вам доверяет и способствует вашему развитию. Не потворствуйте желанию находиться "в свете прожекторов".

Гороскоп на 14 мая 2019 Козерог

День символизирует начало новых дел, перспективное планирование. Весь личный опыт представителей этого знака может быть сосредоточен на делах и проектах, которые вот-вот должны начаться. Получите радость от предвкушения, планирования, обсуждения каких-то мероприятий, определения собственной роли в общей программе.

Гороскоп на 14 мая 2019 Водолей

Вероятно, Водолеи сегодня будут сосредоточены на проблемах морали, на стремлении найти возвышенные объяснения своим действиям. Старайтесь не погружаться в мир абстракций, в котором угаснет ваша энергия и импульсы к конкретным действиям.

Гороскоп на 14 мая 2019 Рыбы

День символизирует достижение цели, победу. Сегодня многие Рыбы используют благоприятные шансы и будут "нажимать на все рычаги" ради достижения собственных целей. В данной ситуации найдите точки соприкосновения с другими людьми и учтите их интересы, в противном случае вы устроите себе и им тяжелую жизнь.