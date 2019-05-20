Гороскоп на сегодня, 20 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2019 года, предусматривает благоприятный день для неторопливых действий. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья.

Гороскоп на 20 мая 2019 Овен

День символизирует заблуждение. Вкладывая всю душу и средства в "важное" дело, вы можете разбазарить и свое имущество, и имущество других людей. Не пытайтесь заниматься не свойственными вам вещами и делами. Сегодня эксперименты — не для вас.

Гороскоп на 20 мая 2019 Телец

Многие Тельцы с течением времени обнаружат, что характеры у них с супругом совершенно разные, что может отрицательно сказаться на воспитании детей. Как бы вам ни было трудно, не принимайте на веру информацию "доброжелателей". Выслушав их, поступайте так, как вам подсказывает собственная интуиция.

Гороскоп на 20 мая 2019 Близнецы

Благоприятный день, символизирующий надежду на лучшее будущее. Где бы Близнецы ни находились, они могут открыть перед своими близкими новые захватывающие перспективы. Наверное, будет лишним призывать к осторожности. И все же — не пускайтесь в безумные и бессмысленные авантюры.

Гороскоп на 20 мая 2019 Рак

День символизирует фанатическую привязанность вещам, событиям или людям. Многие Раки почувствуют себя в зависимом положении. Посмотрите вокруг шире. Возможно, вы увидите, что жизнь гораздо богаче, чем вы полагали.

Гороскоп на 20 мая 2019 Лев

Смысл жизни некоторых представителей этого знака зодиака будет выражаться в решимости испробовать все возможные способы самовыражения. Дерзайте! Сегодня вы можете добиться многого.

Гороскоп на 20 мая 2019 Дева

Двойственный день. Сегодня возможны два варианта: либо вы сможете внести устойчивую стабильность во все, что представляет для вас ценность, либо утратите способность воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Рекомендуются прогулка, путешествие, экскурсия — все что угодно, лишь бы не сидеть дома!

Гороскоп на 20 мая 2019 Весы

Тенденции этого дня помогут Весам обеспечить себе безбедную старость. Многие будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги помогут осуществить ваши мечты, то счастье будет безмерным.

Гороскоп на 20 мая 2019 Скорпион

День символизирует выбор, сомнения. Скорпионы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательно относиться к своему избраннику, будете щедры и лояльны.

Гороскоп на 20 мая 2019 Стрелец

День символизирует обыденность, стабильность. Многих Стрельцов устраивают такие тенденции. Они будут способны решать поставленные задачи, а если примут какое-либо решение, то в дальнейшем ни за что его не изменят. Упорство — это "плюс", а упрямство — "минус". Этот недостаток может доставить вам много хлопот.

Гороскоп на 20 мая 2019 Козерог

Из-за замкнутости и застенчивости вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Это время общения друг с другом и стремления к гармонии. Рассчитывайте на поддержку близких.

Гороскоп на 20 мая 2019 Водолей

Дети-Водолеи могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло.

Гороскоп на 20 мая 2019 Рыбы

С решительным подходом к делу Рыбы могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того "на высоте".