Гороскоп на сегодня, 21 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2019 года, предусматривает благоприятный день для новых начинаний и существенных изменений. В этот день не стоит горячиться.

Гороскоп на 21 мая 2019 Овен

День символизирует упорство. Настойчиво преследуя свои цели, вы поймете, что в конечном счете достигнете успеха, — так и произойдет. Не отступайте от намеченного и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

Гороскоп на 21 мая 2019 Телец

Болезнь этого дня затрагивает глубинные пласты подсознания, страхи, детские комплексы и является следствием неправильного образа жизни. Большое значение при лечении болезни этого дня имеет вода. Рекомендуется пить святую воду, "серебряную", минеральную. Благоприятно скажется баня.

Гороскоп на 21 мая 2019 Близнецы

Возможно, тихих и спокойных Близнецов сегодня будут раздражать окружение, легкомысленные люди, бесполезная болтовня и праздность. Всей этой бесцельности предпочтите работу, и желательно такую, которая вам по душе.

Гороскоп на 21 мая 2019 Рак

Энергичный человек может заинтриговать спокойного и уравновешенного представителя знака Рак, но как только они познакомятся поближе, у них будут возникать ссоры. На ошибках учатся. Поэтому важно, чтобы этот жизненный урок не прошел для вас даром.

Гороскоп на 21 мая 2019 Лев

День подходит для уединения, самоисследования, медитации. Идеальный период для творчества и наслаждения искусством. К вечеру вы почувствуете прилив энергии: потратьте ее на занятия спортом, прогулки или физический труд.

Гороскоп на 21 мая 2019 Дева

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров – новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Накопившиеся проблемы или невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам.

Гороскоп на 21 мая 2019 Весы

На работе сегодня вероятны конфликты с начальством или мелкие стычки с сослуживцами. Все свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными, однако новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют глаза на иные возможности. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.

Гороскоп на 21 мая 2019 Скорпион

Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. В первой половине дня агрессивность в отношениях с окружающими, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения, компромисс. Постарайтесь критически отнестись к собственным недостаткам и не ставить партнеру повышенных требований. Вторая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости.

Гороскоп на 21 мая 2019 Стрелец

Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения. Без особенных усилий вы сможете справиться с любым делом. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей или родственников. Сон может быть вещим и исполниться ровно через неделю.

Гороскоп на 21 мая 2019 Козерог

Опасный, тяжелый день. Проблемы окружат вас со всех сторон. Не отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку, так как предприятие не оправдает ваших надежд. Исключите тяжелый физический труд, это связано с угрозой для здоровья. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь – и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видео, прослушиванием музыки.

Гороскоп на 21 мая 2019 Водолей

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин-Водолеев ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам-Водолеям звезды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными.

Гороскоп на 21 мая 2019 Рыбы

Неблагоприятный день – день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности.