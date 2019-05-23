Гороскоп на сегодня, 23 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 мая 2019 Овен Возможно, сегодня Овнов ждут уверения в любви и уважении. Вы уже давно мечтаете, чтобы произошло что-то необыкновенное и сразу стало ясно, что это ключ к счастью. Несмотря на то что вы предпочитаете все делать сами, все же следует иногда принимать "подарки судьбы" и извлекать из этого пользу.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 мая 2019 Телец Помимо привычного графика дом-работа-дом представителей знака Телец ждут общественные обязанности, которые отнимут много времени и сил. Возникшая привязанность может быть непродолжительной. Взявшись за какое-либо дело, не оставляйте его незавершенным. Выберите цель и идите к ней, пока ее не достигнете.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 23 мая 2019 Близнецы День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни. Опасайтесь физических и психологических перегрузок, из-за которых вы можете заболеть. Нужно "держать себя в руках", смотреть на чередование удач и неудач как на естественную смену дня и ночи.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 мая 2019 Рак Труднее всего сегодня придется вашим домашним: несмотря на свое внешнее спокойствие, вы можете быть скрытными, уклончивыми и хитрыми. Не удивляйтесь, если окажетесь в одиночестве.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 23 мая 2019 Лев Благоприятный день, символизирующий надежду на лучшее будущее. Где бы Львы ни находились, они могут открыть перед своими близкими новые захватывающие перспективы. Наверное, будет лишним призывать Львов к осторожности. И все же — не пускайтесь в безумные и бессмысленные авантюры.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 мая 2019 Дева Пассивный день. Может случиться так, что Девы потеряют интерес к жизни. В лучшем случае они будут чем-то заниматься, полностью сняв с себя ответственность. Отдыхайте, но не расхолаживайтесь, иначе вы подведете кого-то из близких.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 мая 2019 Весы Многие Весы сегодня будут фаталистами, так как усилится ощущение, что их судьба определяется некими глубокими, но чуждыми им самим соображениями и придает их жизни характер совершенной неотвратимости тех или иных событий. Вы должны сегодня делать то, чего от вас ждут, но осознанно, по-своему направляя ход событий.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 мая 2019 Скорпион Может случиться так, что Скорпионы сосредоточатся на проблемах, связанных с социальными обязательствами людей, с правовой деятельностью, защитой права на труд. И это будет способствовать их карьерному росту. Будьте активными, и вы сможете облегчить продвижение по социальной лестнице себе и своим близким, но не вмешивайтесь в дела, находящиеся вне вашей компетенции.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 23 мая 2019 Стрелец Сегодня повышается зависимость представителей этого знака от того впечатления надежности или ненадежности, которое производят на них другие. Нельзя все время оглядываться на других. Идите своим путем.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 мая 2019 Козерог Двойственный день. В лучшем случае Козероги будут расположены творчески, с личной заинтересованностью будут относиться ко всему, что они делают; в худшем — попробуют экспериментировать, заинтересуются авантюрами. Не распыляйте свою энергию, занимаясь нестоящими делами.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 мая 2019 Водолей Этот день символизирует "собственническое" отношение к жизни. Это значит, что некоторые Водолеи будут стремиться единолично распределять блага и использовать людей в своих интересах. Безвозмездно используя людей, вы можете стать энергетическим должником, не говоря уж о том, что останетесь должны в материальном отношении. Задумайтесь об этом.