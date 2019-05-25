Гороскоп на сегодня, 25 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 мая 2019 Овен День окажется довольно непростым в плане отношений на любовном фронте. Постарайтесь не поддаваться на провокации окружающих и не слушайте чужих советов. Вам следует внимательнее отнестись к тому, что подсказывает сердце. Ближе к вечеру появится отличная возможность побыть наедине с близким человеком.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 мая 2019 Телец Этот день будет наиболее удачным для рождения серьезных отношений с мужчиной твоей мечты. Даже не пытайся заниматься рабочими делами, которые ты решила оставить на субботу-воскресенье - в любом случае ты не сможешь настроиться на рабочий лад. Возможны трения, некоторые материальные осложнения в семье. Если ты давно потеряла контакт с кем-то из знакомых, то в начале дня тебе удастся вернуть ваши хорошие отношения.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 24 мая 2019 Близнецы Многие Близнецы сегодня будут полны решимости испытать судьбу, добиваться от нее желаемого, каких бы тяжких усилий это ни стоило. Не следует так усердствовать. Вы рискуете свести все к чисто утилитарной основе - к практическому интересу — и тем самым обесценить все.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 мая 2019 Рак Звезды рекомендуют вам в первой половине дня найти себе какое-нибудь увлекательное занятие и все свои силы и энергию направить на него. Не стоит распыляться и хвататься за все сразу. Окружающие могут проявить некоторую заинтересованность вашей личной жизнью. Постарайтесь избегать слишком подробных рассказов и не делитесь своими секретами.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 24 мая 2019 Лев Благоприятный день, который будет сопряжен с преодолением беспокойства, получением и переработкой информации. Тебе самой предстоит разрешить возникшие семейные проблемы, поскольку если ты постараешься привлечь к этому маму, она может сделать из мухи слона. Не стоит увлекаться новыми проектами, о которых тебе наболтает подружка за чаем, особенно, если они связаны с крупными вкладами денег.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 мая 2019 Дева День символизирует неустойчивость. Многие Девы будут зависимы от "приливов" и "отливов" настроения. Вы должны отдохнуть в этот вечер. Полезно принять теплую хвойную ванну.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 мая 2019 Весы Хорошее время для того, чтобы заняться своим внешним видом. Любые манипуляции, направленные на то, чтобы сделать собственное тело еще более привлекательным пройдут на "ура". Не бойтесь экспериментировать. Возможно, пора несколько разнообразить свой стиль, чтобы привнести в жизнь немного новизны.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 мая 2019 Скорпион Сегодня ваше здоровье нуждается в заботе. Будь осторожен и внимателен. Не перетруждайте свой организм напряженной работой, беритесь только за посильные задачи. Уделите чуть больше своего времени своему второй половинке - окутайте его любовью и теплом. Можете тонко намекнуть, что от него ожидается в будущем такое же проявление романтических чувств.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 24 мая 2019 Стрелец День повышенной активности. Вероятно, вам сегодня придется научиться управлять событиями, улавливая глубинные импульсы тенденций дня, которые обусловливают активное поведение других людей и быстрый результат работы. Не стоит конфликтовать со всеми по причине неспособности к быстрым и последовательным действиям.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 мая 2019 Козерог Прекрасное время, чтобы наладить семейные отношения. Возможно, вы заметили, что в последнее время между вами и вашими близкими проскользнула серая тень недопонимания и нетерпимости друг к другу. Сядьте за стол переговоров и выясните все возможные причины назревающих конфликтов, это поможет мирным путем разрешить все непростые ситуации.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 мая 2019 Водолей Неплохой день, чтобы заняться своей внешностью, ты будешь в восторге от результата, да и времени это займёт немного. В первой половине дня тебе необходимо проявить всю свою сдержанность, чтобы не наделать глупостей. Сегодня звезды советуют быть сдержанной, а избыток эмоций израсходовать на решение накопившихся проблем.