Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 мая 2019 Овен День символизирует заблуждение. Вкладывая всю душу и средства в "важное" дело, вы можете разбазарить и свое имущество, и имущество других людей. Не пытайтесь заниматься не свойственными вам вещами и делами. Сегодня эксперименты — не для вас.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 мая 2019 Телец Болезнь этого дня связана с проблемами наследственности и нелегко поддается лечению. Вашему здоровью может угрожать неправильный образ жизни, недостаток сна, избыток эмоций и впечатлений. Вылечить болезнь только медикаментозными методами нельзя. Большое значение в этот день имеет комплексное лечение, связанное с водой, жидкостью, и, конечно, молитвы, медитации.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 26 мая 2019 Близнецы Близнецы могут преуспевать в любой отрасли, они способны освоить какую-либо из них основательно, создать себе устойчивую финансовую базу. Нельзя стоять на месте. Целеустремленно и настойчиво открывайте новые грани своего таланта, основываясь на своем опыте, знаниях и бизнес-плане.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 мая 2019 Рак Раки умеют обращаться с капиталом и знают счет деньгам. Поэтому денежные проблемы могут разрешиться вполне удачно. Появится источник постоянного притока финансовых средств. Благоприятны для инвестиций все те сферы жизни, которые связаны с недвижимостью.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 26 мая 2019 Лев Вероятно, сегодня вам будет трудно организовать свой день. Нехватка времени, ненужная суета, ссоры по пустякам способны испортить настроение кому угодно. Для "разрядки атмосферы" ничего не предпринимайте, никуда не торопитесь, попросите прощения у близких, сами простите их. Спокойный отдых, продолжительный сон — вот то, что вам сейчас нужно.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 26 мая 2019 Дева Следует учитывать, что заболевшая в этот день женщина болеет тяжелее и опаснее, чем мужчина, который может перенести все на ногах. В этот период будет полезен курс активной терапии. Избегайте ссор и агрессии — они могут повысить вероятность несчастного случая.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 26 мая 2019 Весы Некоторые представители этого знака могут вселять веру и вызывать уважение к себе, поэтому будут способны прийти к власти. Власть — это не только почет и уважение, но и большая ответственность. Об этом стоит помнить тем, кто делает общественную и политическую карьеру.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 мая 2019 Скорпион Вероятно, Скорпионы сегодня будут сосредоточены на проблемах морали, на стремлении найти возвышенные объяснения своим действиям. Старайтесь не погружаться в мир абстракций, в котором угаснет ваша энергия и импульсы к конкретным действиям.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 26 мая 2019 Стрелец День символизирует фанатическую привязанность к вещам, событиям или людям. Многие Стрельцы почувствуют себя в зависимом положении. Посмотрите вокруг шире. Возможно, вы увидите, что жизнь гораздо богаче, чем вы полагали.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 мая 2019 Козерог День располагает к общению. Козероги могут найти себе товарищей и, где бы они ни находились, станут "душой общества". Не стоит бездумно поддаваться любому случайному импульсу, лишь бы привлечь к себе внимание.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 мая 2019 Водолей Сегодня Водолеи могут добиться больших успехов, защищая интересы других людей. При худшем стечении обстоятельств они будут постоянно вмешиваться в чужие дела. Используйте свои возможности и связи для того, чтобы помочь человеку, ущемленному в правах.