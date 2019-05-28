Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 мая 2019 Овен Есть шанс напрочь потерять голову от любви — весна дает вам такую возможность. В семейной жизни вас ждет также неровная жизнь: то любовь, то резкий срыв всех отношений. Слишком сильные эмоции могут отрицательно сказаться на всей вашей жизни, поэтому "сбавьте обороты".

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 мая 2019 Телец В любовных отношениях (как мужчин, так и женщин) вполне возможны серьезные недоразумения. Вам не будет хватать ощущения стабильности. Погоня за увлекательным и интересным — не ваш стиль.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 28 мая 2019 Близнецы Энергичный человек может заинтриговать спокойного и уравновешенного представителя знака Близнецов, но как только они познакомятся поближе, у них будут возникать ссоры. На ошибках учатся. Поэтому важно, чтобы этот жизненный урок не прошел для вас даром.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 мая 2019 Рак Многие представители знака Рак будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 28 мая 2019 Лев Из-за замкнутости и застенчивости вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Это время общения друг с другом и стремления к гармонии. Рассчитывайте на поддержку близких.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 мая 2019 Дева Несмотря на то что характер у Дев спокойный, приняв решение (может, и неверное), они его потом вряд ли изменят. Многие будут уверены в том, что высоких результатов можно достичь только благодаря своему упорству и трудолюбию.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 мая 2019 Весы В ваш дом зачастят гости. Многие Весы посвятят свое время дому, семье и огромное значение будут придавать стабильной и духовной сфере жизни. Постарайтесь организовать праздник для себя и своих близких. Обратите особое внимание на микроклимат в семье. Рекомендуется благотворительность.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 мая 2019 Скорпион Многие Скорпионы сегодня способны произвести на окружающих благоприятное впечатление, поскольку честно и добросовестно делают свое дело. Окружение будет доверять им, и благодаря этому Скорпионы преуспеют в карьере. Готовность упорно трудиться и развивать в себе навыки, чтобы стать специалистом, гарантирует вам успех.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 28 мая 2019 Стрелец Весьма вероятно возобновление любовных отношений. Возможно, поначалу это будет еще не любовь, а просто взаимный интерес и приятное общение. Но сама судьба все же соединит вас. Если вы погрязнете в быту и повседневности, то ваша жизнь может со временем стать однообразной. Если это произойдет, то вам трудно будет что-то исправить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 мая 2019 Козерог Тенденции этого дня помогут Козерогам обеспечить себе безбедную старость. Многие будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги помогут осуществить ваши мечты, то счастье будет безмерным. Вы должны понимать, что материальные блага не самоцель, а средство для достижения гармоничного и достойного существования.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 мая 2019 Водолей Этот день благоприятен для работы на свежем воздухе. Ухаживая задачным участком или цветочной клумбой, Водолеи могут получить истинное удовольствие. Вам полезно находиться на открытом воздухе, и если у вас появится возможность обзавестись собственной дачей, то сделайте это.