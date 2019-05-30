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Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019 года, прогнозирует удачный день для покупок и улаживания повседневных дел.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Овен

    С решительным подходом к делу Овны могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того "на высоте".

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Телец

    Возможно, у вас появится соперник. Представителей Тельцов могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтение серьезным и долгосрочным отношениям. Это оградит вас от сомнений и ревности.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 21 июня)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Близнецы

    День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, вы не дождетесь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Рак

    Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Раки боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Лев

    Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться Львами. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Дева

    Подходящий период для всяких покупок. Главное - не делать их под воздействием импульса. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что вы намереваетесь приобрести. Нужно быть экономнее и не спускать огромные суммы на развлечения.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Весы

    Не исключено появление нового хобби, которое со временем перерастет в основную профессию. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если хотите танцевать - танцуйте. Мечтаете писать стихи - беритесь за перо. Чувствуете решимость начать собственный бизнес - смело принимайтесь за дело. Все получится!

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Скорпион

    Не слишком романтичный период. Уйдя с головой в работу, вы обделяете вниманием любимого человека. Как бы вы ни были заняты, найдите пару минут, чтобы позвонить и сказать ей или ему несколько теплых слов. При встрече подкрепите свои признания оригинальным презентом.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Стрелец

    На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство, чего делать не следует. Стрелец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Козерог

    Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Водолей

    Вам сейчас все удается без особых усилий. Финансовое положение не должно вызывать опасений. Не бойтесь проявлять инициативу как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. Чем активнее и напористее вы станете действовать, тем больших успехов способны добиться.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 мая 2019 Рыбы

    Этот день символизирует воздаяние, подарки. Любить - это тоже труд, только труд души. Кто лучше вас способен это понять? И этот труд должен быть адекватно оплачен. Что вы получите в качестве оплаты - это вопрос отдельный. Может быть, чувства, может быть, подарки, может быть, нежность и заботу. Примите знаки внимания, не сомневаясь в искренности близких людей.

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