Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 30 мая 2019 Овен
С решительным подходом к делу Овны могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того "на высоте".
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 30 мая 2019 Телец
Возможно, у вас появится соперник. Представителей Тельцов могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтение серьезным и долгосрочным отношениям. Это оградит вас от сомнений и ревности.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 30 мая 2019 Близнецы
День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, вы не дождетесь.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 30 мая 2019 Рак
Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Раки боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 30 мая 2019 Лев
Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться Львами. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 30 мая 2019 Дева
Подходящий период для всяких покупок. Главное - не делать их под воздействием импульса. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что вы намереваетесь приобрести. Нужно быть экономнее и не спускать огромные суммы на развлечения.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 30 мая 2019 Весы
Не исключено появление нового хобби, которое со временем перерастет в основную профессию. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если хотите танцевать - танцуйте. Мечтаете писать стихи - беритесь за перо. Чувствуете решимость начать собственный бизнес - смело принимайтесь за дело. Все получится!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 30 мая 2019 Скорпион
Не слишком романтичный период. Уйдя с головой в работу, вы обделяете вниманием любимого человека. Как бы вы ни были заняты, найдите пару минут, чтобы позвонить и сказать ей или ему несколько теплых слов. При встрече подкрепите свои признания оригинальным презентом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 30 мая 2019 Стрелец
На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство, чего делать не следует. Стрелец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 30 мая 2019 Козерог
Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 30 мая 2019 Водолей
Вам сейчас все удается без особых усилий. Финансовое положение не должно вызывать опасений. Не бойтесь проявлять инициативу как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. Чем активнее и напористее вы станете действовать, тем больших успехов способны добиться.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 30 мая 2019 Рыбы
Этот день символизирует воздаяние, подарки. Любить - это тоже труд, только труд души. Кто лучше вас способен это понять? И этот труд должен быть адекватно оплачен. Что вы получите в качестве оплаты - это вопрос отдельный. Может быть, чувства, может быть, подарки, может быть, нежность и заботу. Примите знаки внимания, не сомневаясь в искренности близких людей.