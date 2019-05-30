Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 мая 2019 Овен С решительным подходом к делу Овны могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того "на высоте".

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 мая 2019 Телец Возможно, у вас появится соперник. Представителей Тельцов могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтение серьезным и долгосрочным отношениям. Это оградит вас от сомнений и ревности.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 30 мая 2019 Близнецы День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, вы не дождетесь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 мая 2019 Рак Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Раки боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 30 мая 2019 Лев Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться Львами. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 30 мая 2019 Дева Подходящий период для всяких покупок. Главное - не делать их под воздействием импульса. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что вы намереваетесь приобрести. Нужно быть экономнее и не спускать огромные суммы на развлечения.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 30 мая 2019 Весы Не исключено появление нового хобби, которое со временем перерастет в основную профессию. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если хотите танцевать - танцуйте. Мечтаете писать стихи - беритесь за перо. Чувствуете решимость начать собственный бизнес - смело принимайтесь за дело. Все получится!

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 мая 2019 Скорпион Не слишком романтичный период. Уйдя с головой в работу, вы обделяете вниманием любимого человека. Как бы вы ни были заняты, найдите пару минут, чтобы позвонить и сказать ей или ему несколько теплых слов. При встрече подкрепите свои признания оригинальным презентом.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 30 мая 2019 Стрелец На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство, чего делать не следует. Стрелец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 мая 2019 Козерог Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 мая 2019 Водолей Вам сейчас все удается без особых усилий. Финансовое положение не должно вызывать опасений. Не бойтесь проявлять инициативу как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. Чем активнее и напористее вы станете действовать, тем больших успехов способны добиться.