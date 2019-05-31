Гороскоп на сегодня, 31 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 мая 2019 Овен Вы уже привыкли использовать Интернет для работы? В таком случае деловая переписка может положить начало отношениям. Едва ли роман станет легким - образ рыцаря, нарисованный в вашем воображении, может не соответствовать живому человеку. Будьте терпеливее, избранник способен подарить вам волшебные минуты.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 мая 2019 Телец Сегодня впервые некоторые Тельцы будут работать, скорее, ради собственного удовлетворения, чем ради результата и прибыли. Хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству. А вот в последующие дни не рискуйте своей репутацией.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 31 мая 2019 Близнецы Этот день символизирует соблазн. У многих появится искушение использовать слепую удачу, играя на бирже или в казино. Вероятно нарушение законности и правопорядка. В азартных играх важно вовремя остановиться, иначе вам придется залезть в долги. Будьте внимательны на дорогах, не искушайте судьбу.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 мая 2019 Рак Не исключено, что вам будет лень думать о здоровье, захочется пустить дела на самотек. Если вы не научитесь планомерно расходовать энергию, то запустите дела, а к фигуре могут добавиться лишние килограммы. Поэтому рекомендуются занятия на беговых тренажерах или пешие прогулки.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 31 мая 2019 Лев Сегодня вы способны обрести яркое и романтическое чувство буквально не выходя из дома. Возможно знакомство с человеком, который живет в соседнем подъезде. Посредником в вашей любви может оказаться сосед или однокурсник. Не сопротивляйтесь новому чувству.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 31 мая 2019 Дева Это будет напряженный день в личных отношениях. Вероятны неприятности материального характера. Кроме того, с вами могут сблизиться люди, ни в грош не ставящие этику взаимоотношений. В личной жизни чаще проявляйте гибкость и готовность пойти на компромисс. Тогда отношения станут складываться наиболее гармонично.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 31 мая 2019 Весы Сегодня у Весов может появиться множество неотложных дел. Придется успевать везде. Уровень доходов сейчас средний. Отправляясь по магазинам, действуйте быстрее, не тратьте времени на долгие раздумья. В противном случае вы рискуете упустить не одну выгодную покупку по сниженным ценам.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 мая 2019 Скорпион У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение. Хотя вы не слишком доверяете чувствам и предпочтете увидеть милого друга в реальности. Не сомневайтесь в своем остроумном собеседнике. Он не разочарует и при личном свидании.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 31 мая 2019 Стрелец Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающиеся производственного процесса, начальство воспримет на ура. Не стесняйтесь показать все, на что вы способны.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 мая 2019 Козерог Вероятно выгодное деловое предложение, которое может привести Козерогов в замешательство. Не отказывайтесь от предложения, даже если поначалу покажется, что оно вам не по силам. Разумно чередуйте работу и отдых, оставьте на потом дела, которые не требуют срочного выполнения.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 мая 2019 Водолей В начале дня вероятны конфликты и неприятности во многих семьях Водолеев. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен - станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.