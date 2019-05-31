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Гороскоп на сегодня, 31 мая 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 31 мая 2019: все знаки Зодиака
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 31 мая 2019 года, предусматривает благоприятный день для неформального общения.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Овен

    Вы уже привыкли использовать Интернет для работы? В таком случае деловая переписка может положить начало отношениям. Едва ли роман станет легким - образ рыцаря, нарисованный в вашем воображении, может не соответствовать живому человеку. Будьте терпеливее, избранник способен подарить вам волшебные минуты.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Телец

    Сегодня впервые некоторые Тельцы будут работать, скорее, ради собственного удовлетворения, чем ради результата и прибыли. Хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству. А вот в последующие дни не рискуйте своей репутацией.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 21 июня)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Близнецы

    Этот день символизирует соблазн. У многих появится искушение использовать слепую удачу, играя на бирже или в казино. Вероятно нарушение законности и правопорядка. В азартных играх важно вовремя остановиться, иначе вам придется залезть в долги. Будьте внимательны на дорогах, не искушайте судьбу.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Рак

    Не исключено, что вам будет лень думать о здоровье, захочется пустить дела на самотек. Если вы не научитесь планомерно расходовать энергию, то запустите дела, а к фигуре могут добавиться лишние килограммы. Поэтому рекомендуются занятия на беговых тренажерах или пешие прогулки.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Лев

    Сегодня вы способны обрести яркое и романтическое чувство буквально не выходя из дома. Возможно знакомство с человеком, который живет в соседнем подъезде. Посредником в вашей любви может оказаться сосед или однокурсник. Не сопротивляйтесь новому чувству.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Дева

    Это будет напряженный день в личных отношениях. Вероятны неприятности материального характера. Кроме того, с вами могут сблизиться люди, ни в грош не ставящие этику взаимоотношений. В личной жизни чаще проявляйте гибкость и готовность пойти на компромисс. Тогда отношения станут складываться наиболее гармонично.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Весы

    Сегодня у Весов может появиться множество неотложных дел. Придется успевать везде. Уровень доходов сейчас средний. Отправляясь по магазинам, действуйте быстрее, не тратьте времени на долгие раздумья. В противном случае вы рискуете упустить не одну выгодную покупку по сниженным ценам.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Скорпион

    У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение. Хотя вы не слишком доверяете чувствам и предпочтете увидеть милого друга в реальности. Не сомневайтесь в своем остроумном собеседнике. Он не разочарует и при личном свидании.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Стрелец

    Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающиеся производственного процесса, начальство воспримет на ура. Не стесняйтесь показать все, на что вы способны.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Козерог

    Вероятно выгодное деловое предложение, которое может привести Козерогов в замешательство. Не отказывайтесь от предложения, даже если поначалу покажется, что оно вам не по силам. Разумно чередуйте работу и отдых, оставьте на потом дела, которые не требуют срочного выполнения.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Водолей

    В начале дня вероятны конфликты и неприятности во многих семьях Водолеев. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен - станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 31 мая 2019 Рыбы

    В этот день финансовое везение сопутствует многим Рыбам. Вы неплохо заработаете, сделаете удачные капиталовложения. Если вы получите большую сумму, то хорошо бы вложить эти средства в недвижимость.

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