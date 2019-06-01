Гороскоп на сегодня, 1 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 июня 2019 Овен Налаживая через Интернет контакты по учебе, вы привлечете внимание представителей противоположного пола. Правда, вы несерьезно относитесь к виртуальным отношениям. В любом случае вы сумеете завести в Сети немало друзей. Тому, кто захочет продолжить знакомство, придется испробовать оригинальные способы ухаживания.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 июня 2019 Телец Сегодня у Тельцов вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия. Заботы, тревоги и волнения могут пагубно подействовать на внутреннее состояние, но развлечения и веселье восстановят этот дисбаланс. Задайте мышцам хорошую нагрузку. Сходите в тренажерный зал или поплавайте в бассейне. Вы почувствуете себя бодрее, от хандры не останется и следа.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 1 июня 2019 Близнецы Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Только не прибегайте к экспресс-методам под девизом: "минус десять килограммов за неделю!" Такие эксперименты закончатся плачевно. Выбирайте сбалансированную длительную диету: и фигура придет в порядок, и все системы организма удастся подстегнуть.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 июня 2019 Рак Многие Раки сегодня способны мгновенно уловить заинтересованность со стороны сетевых знакомых и с готовностью поддержать любовную игру, отправляя в ответ жаркие, игривые послания. Не упустите свой шанс! Вас ждет череда многообещающих встреч в Интернете.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 1 июня 2019 Лев Самочувствие отличное, вы энергичны и полны сил. Вам необходим выход скопившейся энергии. Самое время заняться танцами: бальными, арабскими, индийскими. Выбирайте то, что вам по вкусу. Красивые движения под музыку помогут вам стать пластичнее и сделают тело более гибким.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 июня 2019 Дева Это благоприятный период для реализации какой-либо давней мечты. Окружающие поддержат вас советом или делом. К тому же вы не будете стеснены в средствах, вам удастся без особых усилий заработать крупную сумму. Проявите все свои творческие способности. Смело беритесь за самые сложные задачи. Можете распоряжаться финансами по своему усмотрению - сейчас нет необходимости экономить.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 июня 2019 Весы Интересное знакомство возможно в компании друзей или в дороге. Роман будет развиваться стремительно, но, скорее всего, быстро сойдет на нет. Сегодня вы оба готовы дарить друг другу нежность и ласку, а завтра будете страдать от обиды и разочарования. Не давайте волю эмоциям.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 июня 2019 Скорпион Уровень доходов в этот период вас не разочарует. Может неожиданно подвернуться шанс дополнительно заработать. Вы сделаете все запланированные покупки. Работы прибавится, но пусть вас это не пугает. Разумно организовав свой день, вы выполните намеченное.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 1 июня 2019 Стрелец Вам по силам горы свернуть. С накопившимися делами вы расправитесь без труда. Деловые вопросы вы решите благодаря личной инициативе и умению договариваться с людьми. Есть смысл отправиться в командировку.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 июня 2019 Козерог Несмотря на то что вы заняты на работе, ваш долг - обеспечить комфорт супругу и детям. Для кого-то все это - устаревшие домостроевские принципы, но только вы знаете, как важно по кирпичику выстроить семейный микроклимат. Чтобы улучшить атмосферу в доме, вам придется сдерживать свое раздражение. Придя домой, не бросайтесь сразу на кухню, а уделите несколько минут отдыху и релаксации.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 июня 2019 Водолей Грядут большие перемены на работе. Не исключено, что вы всерьез задумаетесь о смене места службы. Вам придется отказаться от привычных методов и по ходу дела быстро осваивать новые навыки.