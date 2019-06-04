Скачать
Вторник, 04.06.2019
Трамп может встретиться с Зеленским после саммита G20
Трамп может встретиться с Зеленским после саммита G20
Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности
Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2019 года, предусматривает благоприятный день размышлений о планах на будущее.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Овен

    Вы сегодня продемонстрируют свое превосходство. Овны будут хорошо ориентироваться в генеральном планировании, но при этом могут упустить детали. Используйте любой шанс, чтобы вырасти профессионально, однако не стоит чересчур явно демонстрировать свои карьерные амбиции.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Телец

    Не исключено, что деловые люди в предстоящем астрологическом месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Близнецы

    Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. Своего избранника или избранницу вы можете встретить в непривычной для вас сфере общения. Удержите подольше романтический настрой. Благодаря ему вы будете абсолютно счастливы.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Рак

    Тем, кто давно мечтает занять кресло в просторном кабинете, стоит напрячься, чтобы не упустить счастливый шанс. Главное условие - всеми силами налаживать добрые отношения со своим непосредственным руководителем. Именно шеф станет вашей главной движущей силой, только с его помощью вам удастся прорваться наверх.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Лев

    Все успехи недавнего времени достигнуты благодаря вашему трудолюбию и настойчивости. Продолжайте в том же духе! Стремитесь к желанной цели, и вы ее достигнете!

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Дева

    Вероятно нарушение обязательств, расторжение договоров из-за скрытых препятствий, требующих значительных расходов. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной, деловой информации по всем интересующим вас вопросам. Во второй половине дня сделать это будет труднее.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Весы

    Сегодня Весов может охватить сомнение относительно занимаемой должности и оплаты труда. Многие будут недовольны своим начальством. Не волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не щедр на похвалы. Но если вы того заслужили, он повысит вам заработную плату без вашей просьбы, позаботится и о вашей семье.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Скорпион

    Представителей этого знака зодиака можно поздравить: вас ждет очень удачный и интересный день. В ближайшее время вам не раз представится шанс поменять, жизнь к лучшему, причем чуть ли не во всех сферах. Мечтаете о карьере? Не упустите возможность во весь голос заявить о себе.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Стрелец

    Сегодня не исключены приступы мигрени, скачки артериального давления. Собраться с силами будет непросто. Избегайте эмоционального и физического перенапряжения. Если вам знакомы эти проблемы, держите необходимые лекарства под рукой.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Козерог

    В этот период благоприятно виртуальное общение, которое может завершиться браком. Нестандартный способ знакомства обернется классическим семейным союзом, ровными отношениями.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Водолей

    Сегодня вероятны ошибки, просчеты. Возможно, информация, в достоверности которой вы не сомневались, несколько не соответствует действительности. Тщательно проверьте все детали, иначе допустите серьезную ошибку.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 июня 2019 Рыбы

    Здоровье Рыб сейчас не должно сильно волновать. Побеспокоит скорее эмоциональное состояние. Начните медитировать под тихую музыку — и быстро успокоите нервы. Тем же, кто уже давно откладывал визит к стоматологу, стоит заняться лечением зубов. Вы решите все проблемы без лишних хлопот.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (03.06 - 09.06)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.06 - 09.06.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 4 июня, 4 июня, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
03 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
04 В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
05 Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Трамп: Россия вывела большинство своих людей из Венесуэлы
Трамп: Россия вывела большинство своих людей из Венесуэлы
Трамп поддержал Brexit
Трамп поддержал Brexit
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь