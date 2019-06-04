Гороскоп на сегодня, 4 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 июня 2019 Овен Вы сегодня продемонстрируют свое превосходство. Овны будут хорошо ориентироваться в генеральном планировании, но при этом могут упустить детали. Используйте любой шанс, чтобы вырасти профессионально, однако не стоит чересчур явно демонстрировать свои карьерные амбиции.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 июня 2019 Телец Не исключено, что деловые люди в предстоящем астрологическом месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 июня 2019 Близнецы Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. Своего избранника или избранницу вы можете встретить в непривычной для вас сфере общения. Удержите подольше романтический настрой. Благодаря ему вы будете абсолютно счастливы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 июня 2019 Рак Тем, кто давно мечтает занять кресло в просторном кабинете, стоит напрячься, чтобы не упустить счастливый шанс. Главное условие - всеми силами налаживать добрые отношения со своим непосредственным руководителем. Именно шеф станет вашей главной движущей силой, только с его помощью вам удастся прорваться наверх.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 4 июня 2019 Лев Все успехи недавнего времени достигнуты благодаря вашему трудолюбию и настойчивости. Продолжайте в том же духе! Стремитесь к желанной цели, и вы ее достигнете!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 4 июня 2019 Дева Вероятно нарушение обязательств, расторжение договоров из-за скрытых препятствий, требующих значительных расходов. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной, деловой информации по всем интересующим вас вопросам. Во второй половине дня сделать это будет труднее.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 июня 2019 Весы Сегодня Весов может охватить сомнение относительно занимаемой должности и оплаты труда. Многие будут недовольны своим начальством. Не волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не щедр на похвалы. Но если вы того заслужили, он повысит вам заработную плату без вашей просьбы, позаботится и о вашей семье.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 июня 2019 Скорпион Представителей этого знака зодиака можно поздравить: вас ждет очень удачный и интересный день. В ближайшее время вам не раз представится шанс поменять, жизнь к лучшему, причем чуть ли не во всех сферах. Мечтаете о карьере? Не упустите возможность во весь голос заявить о себе.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 4 июня 2019 Стрелец Сегодня не исключены приступы мигрени, скачки артериального давления. Собраться с силами будет непросто. Избегайте эмоционального и физического перенапряжения. Если вам знакомы эти проблемы, держите необходимые лекарства под рукой.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 июня 2019 Козерог В этот период благоприятно виртуальное общение, которое может завершиться браком. Нестандартный способ знакомства обернется классическим семейным союзом, ровными отношениями.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 июня 2019 Водолей Сегодня вероятны ошибки, просчеты. Возможно, информация, в достоверности которой вы не сомневались, несколько не соответствует действительности. Тщательно проверьте все детали, иначе допустите серьезную ошибку.