Гороскоп на сегодня, 5 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 июня 2019 Овен Положение планет в этот день обещает Овнам массу глубоких переживаний, страстей и эмоций. Вы сможете наличном опыте убедиться в том, что большой разницы между реальным и виртуальным романом не существует.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 июня 2019 Телец События этого дня могут спровоцировать вас на неблаговидные поступки. Благодаря поддержке близких людей вы сумеете благополучно выйти из самых непростых ситуаций. Не стесняйтесь попросить о помощи.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 июня 2019 Близнецы Сегодня у Близнецов возможны боли в спине. Не забывайте делать специальную гимнастику. При необходимости стоит записаться на медицинское обследование. На пользу пойдут любые оздоровительные мероприятия - от закаливания до разгрузочных дней.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 июня 2019 Рак Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег, скорее всего, уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы. Чтите только те традиции, которые вам подходят. Не заводите дружеских связей в ресторанах, в Сети, в поездках.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 5 июня 2019 Лев Будьте готовы к общению с чиновниками или представителями любых других государственных организаций. Порадует знакомство, способное внести разнообразие в вашу жизнь. Не все окажутся готовыми принять перемены, некоторые будут сопротивляться, желая оставить все как есть.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 5 июня 2019 Дева Наступает период конфликтов и недоразумений. Это время крайне неблагоприятно для общения. Лучше провести вечер этого дня врозь или стараться пореже попадаться на глаза друг другу.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 5 июня 2019 Весы Энергетический фон организма неустойчив. Плохое настроение оказывает негативное влияние на ваше самочувствие. Постарайтесь не впадать в уныние. Для поддержания иммунитета включайте в рацион мед и укрепляющие травяные чаи. Стоит проявлять осторожность, чтобы случайно не нанести себе травму.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 июня 2019 Скорпион День символизирует иллюзии, обман. Окружение будет провоцировать практичного Скорпиона на экстравагантные поступки. Избегайте рискованных финансовых операций и азартных игр. В это время не стоит заключать коммерческие сделки. Старайтесь не употреблять непривычные для вас продукты и напитки - есть опасность сильного отравления или аллергической реакции.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 5 июня 2019 Стрелец Стрельцы сегодня могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка. Если вы не будете долго сомневаться в полезности своих действий, то успеете в тысячу мест и решите массу проблем.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 июня 2019 Козерог Интересное знакомство возможно в компании друзей или в дороге. Роман будет развиваться стремительно, но, скорее всего, быстро сойдет на нет. Сегодня вы оба готовы дарить друг другу нежность и ласку, а завтра будете страдать от обиды и разочарования. Не давайте волю эмоциям.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 июня 2019 Водолей Не исключено, что ваши чувства к любимому вспыхнут вновь, этому будет способствовать необычное событие или приключение, которое вы переживете вместе. Возможно начало нового увлекательного романа. Имейте в виду, что вашему партнеру может понадобиться как моральная, так и материальная поддержка.