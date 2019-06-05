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Гороскоп на сегодня, 5 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 5 июня 2019: все знаки Зодиака
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Целый день вас будут преследовать ссоры и неразберихи со своей семьей, лучше уходите от конфликтов и постарайтесь не нагнетать и без того сложную ситуацию в доме.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Овен

    Положение планет в этот день обещает Овнам массу глубоких переживаний, страстей и эмоций. Вы сможете наличном опыте убедиться в том, что большой разницы между реальным и виртуальным романом не существует.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Телец

    События этого дня могут спровоцировать вас на неблаговидные поступки. Благодаря поддержке близких людей вы сумеете благополучно выйти из самых непростых ситуаций. Не стесняйтесь попросить о помощи.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Близнецы

    Сегодня у Близнецов возможны боли в спине. Не забывайте делать специальную гимнастику. При необходимости стоит записаться на медицинское обследование. На пользу пойдут любые оздоровительные мероприятия - от закаливания до разгрузочных дней.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Рак

    Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег, скорее всего, уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы. Чтите только те традиции, которые вам подходят. Не заводите дружеских связей в ресторанах, в Сети, в поездках.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Лев

    Будьте готовы к общению с чиновниками или представителями любых других государственных организаций. Порадует знакомство, способное внести разнообразие в вашу жизнь. Не все окажутся готовыми принять перемены, некоторые будут сопротивляться, желая оставить все как есть.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Дева

    Наступает период конфликтов и недоразумений. Это время крайне неблагоприятно для общения. Лучше провести вечер этого дня врозь или стараться пореже попадаться на глаза друг другу.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Весы

    Энергетический фон организма неустойчив. Плохое настроение оказывает негативное влияние на ваше самочувствие. Постарайтесь не впадать в уныние. Для поддержания иммунитета включайте в рацион мед и укрепляющие травяные чаи. Стоит проявлять осторожность, чтобы случайно не нанести себе травму.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Скорпион

    День символизирует иллюзии, обман. Окружение будет провоцировать практичного Скорпиона на экстравагантные поступки. Избегайте рискованных финансовых операций и азартных игр. В это время не стоит заключать коммерческие сделки. Старайтесь не употреблять непривычные для вас продукты и напитки - есть опасность сильного отравления или аллергической реакции.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Стрелец

    Стрельцы сегодня могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка. Если вы не будете долго сомневаться в полезности своих действий, то успеете в тысячу мест и решите массу проблем.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Козерог

    Интересное знакомство возможно в компании друзей или в дороге. Роман будет развиваться стремительно, но, скорее всего, быстро сойдет на нет. Сегодня вы оба готовы дарить друг другу нежность и ласку, а завтра будете страдать от обиды и разочарования. Не давайте волю эмоциям.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Водолей

    Не исключено, что ваши чувства к любимому вспыхнут вновь, этому будет способствовать необычное событие или приключение, которое вы переживете вместе. Возможно начало нового увлекательного романа. Имейте в виду, что вашему партнеру может понадобиться как моральная, так и материальная поддержка.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 июня 2019 Рыбы

    В этот день не исключены травмы. В зону риска попадают спортсмены и водители. Будьте осторожны за рулем, воздержитесь от занятий экстремальными видами спорта.

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